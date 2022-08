A UNHCR és a Baptista Szeretetszolgálat a közös munka eredményeiről tájékoztatta a sajtót az Ukrajnából érkezett menekültek egyik szálláshelyén, ahol a megjelenteket Roland Schilling, a UNHCR regionális képviselője, majd Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke tájékoztatta.

Roland Schilling elmondta: a Karitatív Tanács négy tagjával, elsőként a Baptista Szeretetszolgálattal már aláírták a megállapodást. Adatokat ismertetett: eddig több mint 13 millió ember, Ukrajna lakosságának egyharmada kényszerült arra, hogy a háború miatt elmeneküljön otthonából, közülük hétmillióan az országon belül, belső menekültként élnek, hatmillióan pedig az országhatárt átlépve, külföldön próbáltak menedéket találni. A február 24-én bekövetkezett orosz támadás óta egymillió ember érkezett Magyarországra, egy részük továbbutazott Nyugat-Európába vagy visszatért Ukrajnába, de egy részük itt maradt. A második világháború óta az ukrajnai a legnagyobb humanitárius katasztrófa Európában, emelte ki a regionális képviselő, aki közölte, hogy 2,2 milliárd dollárral támogatják az Ukrajnában maradt civileket, valamint további 1,85 milliárd dollár áll rendelkezésre azoknak civil és egyházi szervezeteknek a támogatására, amelyek az Ukrajnával szomszédos országokban dolgoznak a menekültek ellátásán. A háborúnak véget kell vetni, de addig is szükség van a segítségre, jelentette ki Roland Schilling.

Szilágyi Béla, a segélyszervezet elnöke a háború 169. napján közölte: a Baptista Szeretetszolgálat Ukrajnában és Magyarországon is segíti a háború elől menekülőket. Ukrajnába rendszeresen indulnak segélyszállítmányok – legtöbbször a szervezet pákozdi logisztikai központjából, ahol a legnagyobb raktáruk van –, és gondoskodnak azokról, akik átmenetileg Magyarországon akarnak élni, de ott vannak munkatársaik a BOK-csarnokban is, mondta. A harcok kezdete óta a szervezet gyógyszert és elsősorban tartós élelmiszert szállító teherautói sokszor megtették az utat Beregszászra, Munkácsra, Irpinybe, Bucsába vagy Kijevbe, közölte. A tiszabecsi Segítség Ponton a baptisták eddig 25 ezer 124 menekültet fogadtak, adtak nekik élelmiszert, szállást, gondoskodtak róluk, segítették tovább utazásukat. Szilágyi Béla elmondta, a szeretetszolgálat gondoskodik olyan családokról is, amelyek Magyarországon szeretnének ideiglenesen élni: a UNHCR segítségével szállást és oktatást biztosítanak nekik, a sajtótájékoztató helyszínéül választott szálláshelyen például 40 menekült él. Mindez nem volna lehetséges az emberek adománya, az önkéntesek munkája, a magyar kormány, a UNHCR és mások támogatása nélkül, jelentette ki, majd nyomatékosan megköszönte a magyar társadalom önzetlen segítségét. Arra szegődtünk, hogy szeressünk és szolgáljunk, még a legnehezebb időkben is, zárta a tájékoztatót a segélyszervezet vezetője.

A sajtó képviselőinek lehetőségük volt találkozni a programban érintett ukrajnai menekültekkel is.