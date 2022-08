A Királyok parkját az 1980-as évek derekán hozták létre azzal a céllal, hogy a Palotavárosi tavak melletti zöldterületen ne csak egy nagy szabad tér legyen, hanem a városban eltemetett királyok életnagyságú, fából faragott szobrai is helyet kapjanak. A szobrokhoz vezető úton egy díszkapu és egy jurta is színesítette a képet akkoriban. A múltat felidézve idén első alkalommal rendez Jurta-napot Fejér Megyei Népművészeti Egyesület a Királyok parkjában.

– Még 1986-ban készítettünk egy nemezsátrat, ami egy vezéri sátornak a rekonstrukciója volt. Lükő Gábor néprajzkutató tervezte, és Mándoky Kongur István és felesége, Aisha vezetésével készítettük el. Közel 40 éves ez a sátor és most már komoly felújításra szorul. Az egyesület és az abai Attila Király Gimnázium komoly együttműködésben áll, így a felújításba a gyerekek is bekapcsolódnak, aktívan segítenek a kötélverésben. A felújítás még nincs teljesen kész, a tetőnemezeket annyira megviselte az idő, hogy néhányat pótolnunk kell, erre a későbbiekben kerül sor. Ez lesz most az első Jurta-napunk, de szeretnénk ha ez hagyománnyá válhatna augusztus utolsó hétvégéjén. Bízunk benne, hogy évről évre egyre komolyabb és szebb lehet a rendezvény. – mondta a hagyományteremtő jelleggel útnak indított Jurta-napról Berta József, az abai gimnázium tanára, a népművészeti egyesület alapítótagja.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a tavak környéke Palotaváros legszebb területe, így a Királyok parkja méltó helyszínt adhat a történelmi hagyományokat felelevenítő eseménynek.

– 2010 óta vagyok Palotaváros önkormányzati képviselője és már akkor rácsodálkoztam, hogy micsoda alapokon áll, mennyire tervezett módon készült el ez a park. Minden egyes momentuma különleges atmoszférával és kultikus tulajdonságokkal rendelkezik. 2013-ban a Szent István Emlékév alkalmából volt szerencsénk egy kisebb összeget a park felújítására költeni. – beszélt a programnak autentikus helyszínt adó területről Viza Attila, a városrész önkormányzati képviselője, aki mint mondta, 2013-ban a tér szobrai újulhattak meg, azóta pedig hosszas utánajárás és kutatómunka eredményeként, a korábban a park bejáratában álló Napkapu felújított állapotában ismét visszakerülhetett méltó helyére.

Fotós: NAGY NORBERT / Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Szeretnénk a parkot olyan lelki és szellemi tartalommal megtölteni, ami az arra sétáló és az ott ténykedő fiataloknak is kikapcsolódást nyújthat és bizonyos történelmi ismereteiket itt tovább bővíthetik. – tette hozzá a képviselő.

A jurta felépítésére augusztus 26-án, pénteken 14 órától kerül sor. A munkálatokba bekapcsolódhatnak az érdeklődő gyerekek és felnőttek egyaránt, akik egyúttal a jurtaállítás minden apró részletét megismerhetik. Szombaton a Jurta-nap résztvevőit solymászati bemutató, íjászat, valamint megannyi népi játék várja, valamint egy teljes napon át kívül-belül felfedezhetik a felállított nemezsátrat.

A Jurta-nappal párhuzamosan a Királyok parkja szomszédságában nyárbúcsúztató családi napot tart Szegényeket Támogató Alapítvány és a Hydro, mely alkalommal előre összeállított tanszercsomagokkal száz gyermek iskolakezdését támogatja a szervezet, továbbá színes, kreatív programokkal is várják az érdeklődőket.