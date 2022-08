De a tejhűtőhöz odafér?

Az interjúban felidézi, sokan azért nem nyúltak az idős, magatehetetlenül fekvő férfihez, mert előbb maszkot akartak ráadni, kézfertőtlenítőt kerestek...Pedig nem covid fertőzése volt, „csak” szívinfarktusa. És a mondat, ami miatt az egész történetet felelevenítem: volt olyan vásárló, aki a körülmények dacára sem adta fel eredeti szándékát, és miközben zajlott az újraélesztés, megkérdezte, azért bejuthat-e valahogy a tejhűtőhöz?

Azt hiszem – nem didaktikus pozíciót felvéve – de a két lehető legrosszabb magatartás, amit ilyenkor tanúsíthatunk, ez a fajta végtelen közöny és ennek a másik pólusa, a láb alatt levés, a tettek nélküli bámészkodás, amivel maximum az életmentők munkáját akadályozhatjuk, de hasznosak semmiképp sem vagyunk. (A jegyzőkönyv kedvéért, a legtöbben nem rossz szándékból teszik, csupán lefagynak, vagy az emberi kíváncsiság tapasztja lábukat a földhöz.)

Sokakat felkavart egy idei balatonlellei eset is, amikor sokan videózták és fotózták az újraélesztést végző mentőket, miközben ők egy emberéletért folytattak heroikus küzdelmet. A közösségi oldalukon hangot is adtak felháborodásuknak: "Az életmentők ugyan megpróbálták elküldeni a kíváncsi szempárokat, de nem igazán tudtak ezzel foglalkozni. A katasztrófaturisták közül többen is teljes érzéketlenségükről tettek tanúbizonyságot, akik videóra vették és fényképezték a mentést, de voltak olyanok is, akik gyermekükkel a karjukon nézték végig a férfi életéért vívott ádáz küzdelmet."

Tiszteletben tartani a mentők kérését

Jelen írásban – melyhez segítségül hívtam a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, illetve az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezőjét – az alábbi kérdésekre szeretnék figyelemfelkeltő válaszokat adni. Milyen magatartást tanúsítsunk hasonló esetben? A rendőrök hogyan léphetnek fel, ha valaki, vagy valakik akadályozzák a mentők munkáját? Mik a fokozatok, mi történhet, ha valaki a felszólítás ellenére is ott marad, esetleg akadályozza magát a mentést is?

Kértem, idézzenek fel (akár extrém) eseteket Fejér megyében, ami hasonló felháborodást keltett akkor... Pár megyei példát, akár személyes impressziójukat, ha megemlítenék a témával kapcsolatban. Ez utóbbira nem, a többi felvetésre az alábbi válaszokat kaptam.

- Amennyiben a bajtársak úgy látják a helyzetből adódóan, hogy zavarja vagy hátráltatja őket a „bámészkodók” jelenléte, akkor kérjük, hogy tartsák tiszteletben, ha a segítséget nyújtók távozásra szólítják fel őket. Amennyiben a bajtársak úgy ítélik meg, hogy jelenlétük során segítségükre tudnak lenni, akkor segítsenek a legjobb tudásuk szerint. A legfontosabb minden esetben a beteg egészsége – kezdte Méhes Dóra, majd hozzátette: - Minden helyzetben, minden bajtárs segítségére szükség van, így a beteg az első és legfontosabb. Sajnos nem mindig van idő és lehetőség a helyszínt, sérültet megfelelő formában eltakarni a kíváncsi tekintetek elől. Amennyiben van rá lehetőség, akkor takaró segítségével oldható meg a megfelelő eltakarás, illetve a helyszíneken együttműködő, segítő hatóságok munkatársait tudjuk bevonni.