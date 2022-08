Ebben az évben is megtartották Anna nap után, július utolsó hétvégéjén a bakonycsernyei falunapot. A háromnapos rendezvénysorozat első felvonása a pénteken délután négy órakor kezdődő megnyitó ünnepség volt. A művelődési ház nagytermében elsőként Turi Balázs köszöntötte a megjelenteket.

A polgármester beszélt az összefogásról, a fejlődésről, az utcákról, a bajba jutott családról és a társadalmi munkákról, eredményekről. Kiemelte a helyi civil szervezetek erejét is, külön név szerint említve a Bakonycsernyei Szlovák Hagyományőrző Egyesületet és a Bakonycsernyei Nyugdíjasklub Bányászkórusát.

Nem véletlenül említette a település vezetője a helyi amatőr csoportokat ugyanis beszédét követően egyik lépett színpadra a másik után. Szálltak a magyar bakonyi dalok és a szlovák nyelvű toborzó nóták éppúgy, ahogy régi bányászok dalai.

Nemcsak az elismeréseket átadó Törő Gábor és Turi Balázs tapsolta meg kiválóan teljesített bakonycsernyei középiskolásokat, hanem az egész közösség

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

Turi Balázs beszédében kihangsúlyozta: Rendkívül eredményesek a helyi fiatalok a tanulmányaikban, és talán ők lesznek annak a generációnak tagjai, akik majd átveszik tőlünk a stafétát és onnantól már ők gondoskodnak településünk jövőjéről.

Törő Gábor is a pulpitushoz lépett. Az országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott: -Ez a hétvége a jókedv, a derű, a vigadalom hétvégéje. Ezek rendezvények, az év összes többi napján tartott eseménnyel együtt kiválóan alkalmasak arra, hogy a közösséget fenntartsák és összekovácsolják. Ennek megfelelően Bakonycsernye közössége erős és összetartó és bár két évig nem volt ilyen rendezvény, a nagyközség akkor is megmutatta, hogy mekkora erő van a közösségben. Bakonycsernye bebizonyította, hogy egy felkészült település bármire képes, ezzel is példát mutatva a többi településnek.

A Dream Team Táncegyüttes haladó csoportja is színesítette a megnyitó műsorát

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A képviselő tréfásan megjegyezte, hogy amióta a csernyeiek megoldották a felszíni vízelvezetést, azóta országos aszály van.

Később a polgármester és az országgyűlési képviselő közösen adták át azokat az elismeréseket, melyekkel a kiváló középiskolai eredményeket elért diákokat díjazza, ösztönzi a nagyközség képviselő-testülete.

Idén, vagyis 2022-ben a következő fiatalokat választották: Kozma Diána, Csete János Márk, Buda Boldizsár és Kalincsák Sára. Mindannyian a színpadon vették át az oklevelet. Lenchés Katalint elsőként hívták az elismerés átvételére, ám ő elfoglaltsága végett nem tudott részt venni.

A szombat és a vasárnap aztán a zene, a szórakozás és a sport jegyében telt. Sokan még vasárnap este is kitartottak, köszönhetően a szervezők által meghívott előadóknak és az összetartó közösségnek.