A napokban tette fel közösségi oldalára Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, hogy egyeztetést folytatott a Velencei-tó vízpótlásáról a tókörnyéki vezetőkkel. Előrevetítette, hogy a napokban Magyarország kormánya elé kerülhet a Velencei-tó vízpótlása érdekében szükséges fejlesztések megvalósításáról szóló előterjesztés. Mint fogalmazott, az ezzel kapcsolatos utolsó tárgyalások megtörténtek az érintett szakmai szervezetekkel, többek között a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal is. Hozzátette: a környék két vízszolgáltatója -a DRV és a Fejérvíz - egyetértettek abban, hogy a nagy melegben 20 százalékkal megnövekedett ivóvízszükséglet figyelembe vétele mellett, biztonsággal maximum napi 2000 köbméter víz szabadítható fel a párolgási vízveszteség csökkentésére.

Most pedig videóüzenetben jelezte, hogy a korábban meglebegtetett kormányelőterjesztés hamarosan ismét bekerülhet a döntéshozók elé. Mint mondta, a múltheti találkozón is arról tárgyaltak, ez mit is tartalmazzon. Majd hozzáfűzte: a hőségben a környező településeknek és Székesfehérvárnak is legalább 20 százalékkal emelkedett az ivóvíz igénye, de elmondta azt is, hogy az összes maradékvíz mennyiség napi 2 ezer köbméterre tehető. Ennek a tóba juttatását, illetve a következő években megvalósítandó felszíni csapadékvíz tervezését tartalmazza az előterjesztés, amely már el is készült. A részletekről azonban még nem derült ki több a videóüzenetből.