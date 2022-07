Talán még emlékeznek az olvasók az idén január 30-án történt hatalmas viharra, amely országszerte komoly károkat okozott, de kiemelkedően nagy veszteség érte a Tóvárosi lakónegyed egyik négyemeletes épülettömbjét. Két lépcsőház lapostetős szerkezetét tépte le a vihar, de a mellette lévő lépcsőházak tetejében is nagy károkat okozott. Szálltak a veszélyes építési elemek a szélben, amelyek kitörték egy lépcsőház üvegablakát, valamint megrongáltak egy parkoló autót is. Akkor a közös képviselő, Barabás Gergelyné azonnal megkezdte a kárfelmérés intézését, s hamar ki is derült: 3 és fél millió forintos kára keletkezett a tömbnek. Ennek egy jelentős részét ugyan állta a biztosító, de nem a teljes összeget fedezte – mondta el a képviselő, aki most jó hírekkel szolgált: a székesfehérvári önkormányzat, akkori ígéretéhez híven, anyagi segítséggel fordult a lakókhoz. Kedden megérkezett a társasház számlájára az a jelentős összeg, amellyel a károk enyhítéséhez hozzá tudtak járulni.

- Ki kellett cserélni két lépcsőház teljes tetőszerkezetét, de a szomszédos lépcsőházak tetőszerkezete is javításra szorult. Az üvegkárt másnapra javíttattuk, ahogy rendeztük a parkoló autóban keletkezett károkat is – foglalta össze a közös képviselő, aki hangsúlyozta: a ház nevében szeretnék megköszönni az önkormányzat segítségét.