A felcsúti Gyöngyvirág és a csókakői Örökifjú nyugdíjas klubok olyasféle kapcsolatban állnak, mint a testvértelepülések. Igaz, nincs hivatalos szerződésük, ám 2013-ban, egy személyes ismeretség alapján döntöttek úgy, hogy rendszeres találkozókat szerveznek egymással. A covid kicsit beleszólt, de a veszély elmúltával azonnal folytatták, amit elkezdtek – a csókakőiek júliusban jönnek Felcsútra, a felcsútiak szeptemberben látogatnak Csókakőre minden évben. Ilyenkor színes program, megvendégelés, zene és tánc is hozzátartozik a naphoz, mesélték el a felcsúti szervezők. Ezúttal a vendégek megtekintették a tájházat, s a Kokas Ignác-életművet őrző kiállítóház tárlatát. Az önkormányzat is támogatja a programokban őket, Mészáros László polgármester személyesen gondoskodik róla, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt.

Forrás: Zsohár Melinda

A felcsúti Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub jövőre ünnepli 40 éves fennállását, tény, ami tény, mindig erős a női többség, kevesebb a férfiember. Három hölgy vezeti a klubot: Schmidt Istvánné Judit a vezető, Rohonczi Józsefné Mária és Oláh Jánosné Erzsébet segítőknek nevezik magukat, de lényegében mindhárman a motorjai az ötventagú csapatnak. Ez nem csupán formalitás, mert a felcsútiak sokat kirándulnak, kéthetente tartanak klubnapot, személyes és erős barátságok jellemzik a klub tagságát. Idén már kirándultak Ópusztaszerre, Agárdra és Komáromba járnak fürdeni, havonta egyszer megkapják az önkormányzat jóvoltából a közösségi autóbuszt. A csókakői várban is többször jártak a felcsútiak a baráti meghívásra, miként amazok nosztalgia-utazást tettek több alkalommal a felcsúti kisvasúton. Schmidtné Judit vasutas dinasztia gyermeke, mondta el, neki és sok helybélinek különösen kedves a működő vasút – mégha rövid szakaszon is. Mint a foci rangadókon, úgy számoltak be a vidám zenés-táncos találkozó létszámáról Rohonczi Marikáék: vendégek 23 – hazaiak 30. Megtöltötték a faluház nagytermét a terített asztal mellett.