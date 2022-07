A Napraforgó Városi Napközis Tábor hétfőről péntekig, napközben várja a gyerekeket sportokkal, játékokkal, de még kézműveskedéssel is. A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársai készültek a nyári szünetüket töltő kisiskolásoknak egy kis interaktív játékkal. Célja a gyerekek érdeklődésének felkeltése az olvasás és a könyvek mellett a könyvtári kölcsönzés népszerűsítése volt.

Már az első kérdéseknél kiderült, miszerint kinek kell sokat olvasni, – a gyerekek válasza szerint, a tudósoknak – nem is áll olyan távol tőlük az olvasás, nagyon is szeretik a könyveket és már két “ tudóspalánta” is ül közöttük. Amikor kiderült, hogy a könyvtár kollégái cicákról szóló könyvekkel készültek, érdeklődésük még nagyobb lett.

– Azért vagyunk itt, hogy megszerettessük veletek a könyveket, az olvasást és, hogy jöjjetek a könyvtárba – kezdte a foglalkozást Tugyi Istvánné, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, Zsolt utcai tagkönyvtárának munkatársa.

Forrás: Hajdú Marianna / Fejér Megyei Hírlap

– A gyerekek fadobozban, kicsit moziszerűen előadva papírszínházas mese előadást nézhetnek majd meg, de készítünk még spatulás könyvjelzőket is, hogy maradjon emlék a gyerekeknek – ismertet Somogyfoki Ottilia, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, Széna téri tagkönyvtárából.

Mindemellett a könyvtár munkatársaival kinyitható üdvözlőkártyát készítettek, amin a virág minden egyes szirma a tagkönyvtárak egyikét jelenítette meg, különböző színekben. Könyvjelzők készültek, melynek a cicák és a cicás könyvek adták a témát. De a humoros akasztófa játék sem maradhatott ki.

A játékos formában átadott ismeretekből a gyerekek megtudhatták, hogy könyvtári beiratkozás esetén 16 éves korig díjtalan, “csak” egy felnőttet kell magukkal vinni az alkalomra és máris válogathatnak a jobbnál jobb könyvek közül. A hét tagkönyvtár között zavartalanul járhatnak át és szemlézhetik a kedvükre való írásokat. Mert bizony – ahogy elhangzott – aki tudós akar lenni, annak sok könyvet el kell olvasni.