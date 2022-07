A község a Magyar Falu Program keretében nyerte a közel 21 millió forint támogatást a felújítási munkára. Az utca teljes hosszában – 424 méter – megújul, aszfaltos útburkolatra cserélik a meglévő kavicsot. Az utca felújítása az itt lakók és az erre közlekedők életét szélsőségesen nem borítja fel. Reggel fél nyolctól kell kiállni és elhagyni az utcát és a munkaidő végével – fél öt után – ismét lehet közlekedni.

Most került átadásra a sárpentelei faluház munkaterülete is, amin szintén a Magyar Falu Program keretein belül kezdődtek meg a felújítások. Hét millió forint támogatásból a belső lépcsőkorlát cseréje, konvektorok, beltéri ajtók, villanykapcsolók lesznek kicserélve, a vizesblokkok is felújításra kerülnek és a festés sem marad el. A felújítási munkák befejezését az őszre várják.