A több mint 200 éves növénymatuzsálem mára a Perkátai Öreg Tölgy néven vált ismertté, így ezzel a névvel nevezték be a 2022-es versenybe is, ahol, természetesen, ismét bekerült a legjobbak mezőnyébe. A tavalyi versenyt nem kudarcként fogta fel a lakosság, hanem sikernek, összetartó erőnek és tapasztalatnak. Ráirányította a lakosok figyelmét arra, hogy micsoda érték van a birtokukban, de arra is, hogy ezen 1820 körül ültetett fának vannak 100-200 éves társai is, akik szintén igénylik a figyelmet a törődést, a megbecsülést. Az Öreg Tölgy tavaly lecsúszott az első helyről, de magánszemélyek finanszírozásával megkapta ugyanazt gondoskodást, ami győztesként megillette volna. Most azonban új verseny indult. Július elsejétől lehet szavazni és az első 12 között úgy szerepel az öreg fák nagykövete is, mint egyetlen Fejér megyei induló.