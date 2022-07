A település önkormányzata az Élhető települések című felhívásában látta meg a lehetőséget. A város vezetése sikeresen pályázott belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztésére, melyhez több mint 390 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert, tudtuk meg Wurczinger Lóránt polgármestertől.

Mint kiderült, Bodajk történelmi központjának rehabilitációja érinti a tavat. A tervek szerint a közkedvelt városrész központi elemének nemcsak a medrét, de a falait is megjavítják. A fejlesztési terv részeként megújítják város közösségi használatú infrastruktúráját, vagyis megkezdik a település civil szervezeteit befogadó Malom épület felújításának második ütemét. A Malom körüli zöld- és rekreációs felületek már jövőbe mutató, környezettudatos, család- és klímabarát módon újulhatnak meg.

A tó melletti park átalakítása is része a nagy tervnek. Ott a már meglévő játszótér tovább fejlődne és a hozzá kapcsolódó sportcélra kialakított terület is új elemekkel bővülhetne. A korábban autóval is járható ligetet már korábban elzárták a közúti közlekedéstől, és ha a terv minden része megvalósítható, úgy sétányok, de akár botanikus kert, sőt lombkorona sétány is tagolhatja majd a ligetet, melybe gazdag növényállomány ültetését tervezik.

Wurczinger és a képviselő testület mindent elkövet, hogy akár már idén ősszel megindulhasson a közbeszerzési eljárás. Annyi már most biztos, hogy a projekt befejezésének várható határideje 2024 augusztusának utolsó napja.