Fejér megye szívében, tranzittelepülésként jellemző a városra, hogy rengeteg olyan útvonala van, amit a közútkezelő kezel vagy az önkormányzat. Ezek a feladatok mindig megoszlottak, de olyan nagyon ritkán van, mint ami itt fordult elő. Az egyik fő közlekedési útvonalat nem kezelte senki.

Azt persze tudni kell, hogy vannak a magyar nemzet tulajdonában lévő utak – ezek lehetnek különlegesek, például régi hadiutak, már nem használt útvonalak – közéjük tartozhat olyan úthálózat is, amin nap mint nap közlekedünk.

A Polgárdit átszelő Batthyány utca abba a “faramuci” helyzetbe került, hogy a magyar állam tulajdona volt, viszont tekintettel arra, hogy a fő közlekedési útvonalak között megvoltak az összeköttetések, a közútkezelőnek nem volt feladata ezt az útszakaszt karbantartani.

A város polgármestere, Nyikos László számolt be a nem mindennapi történetről, amit közösségi oldalán is megosztott:

– Nem sok olyan város lehet az országban, amely nem rendelkezik a saját "vérkeringését" biztosító - a közútkezelő által nem kezelt - útszakasz tulajdonjogával. Miért nincs zebra? Miért néz ki úgy a buszmegálló? Miért nem aszfaltozzák újra az utcát?

Mielőtt a most használatban lévő 7-es főút megépült volna, a Batthyány utca és a Május 1 utcák biztosították a fő csapásvonalat a Balaton irányába. Mint az életben: ebben a helyzetben is az új jövevény érkeztével feledésbe merült a “jó öreg”. Teltek-múltak az évtizedek és már senkinek sem jutott eszébe a régi rend. A tekintetek az újakra szegeződtek egészen addig, amíg a város vezetése 2014 körül pályázatot nyújtott be az utca rendbehozatalára, ahol kiderült, amire a pályázatot benyújtották, a város része, de nem tulajdona. A meglepetés után megkezdődött az utca viszonyainak rendezése. Az állam is készséggel állt a probléma elsimításához. A senki földje ismét gazdára talált.