Látványnak, élménynek sem utolsó, de a mindig kíváncsi gyermek azért feltette a kérdést: vajon ki találta fel a buborékot? A történet eme szála pedig nem maradhatott elvarratlan, így hát utánanéztünk. S hát micsoda meglepetés: „A szappanbuborék kultúrtörténete” címmel találtunk is esszét a témában, amely azt állítja, hogy először a 17. században kezdték el ábrázolni zsánerképeken a szappanbuborékot fújó gyerekeket. Elterjedése – mint remek és olcsó szórakozási forma – azonban az ipari forradalom idejére tehető, amikortól egyre nagyobb mennyiségben állt rendelkezésre a glicerines szappan a háztartásokban. Azóta is töretlen népszerűségnek örvend a „bubi”, melynek legnagyobbikát a Guinness-rekordok könyvében is megtalálhatjuk: egyszer például valaki akkorát készített, hogy 193 ember elfért volna benne. De van, aki pattogtatni szereti, ami azért valljuk be, igen különös sport. Bárhogy is, a szappanbuborék pillanatnyi tökéletessége az, ami elvarázsolja kicsiket, nagyokat egyaránt.