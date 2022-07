A rengeteg házon kívüli szabadprogram mellett, természetesen minden nap új feladatok vártak az ifjakra, olyan dísztárgyak készültek, amelyek különböző technikák alkalmazásával, mégis egyszerűen hozták közel az alkotás szeretetét. Az elkészült tárgyak pedig hazavihetőek voltak, ami pedig nem sikerült tökéletesre, az majd jövőre újrapróbálható.

Az alkotótábor zárásaként a lurkók megmártózhattak a hűs Velencei-tó vizében

Forrás: Szervezők

– A tavalyi évhez hasonlóan idén is tábort hirdettünk a 7 és 14 éves közti gyerekek számára. Főleg helyi és környékbeli csemeték érkeztek a jeles alkalomra – mondta portálunknak az alpolgármester, Hadi Éva – A délelőtti órákban alkotói munka folyt. Gipsz figurák, papírmasé, malacpersely és batikolt pólók is készültek. Aztán jöhetett a közös ebéd, majd mindennap más és más program várt a gyerekekre. Volt mozizás, simontornyai tevefarm látogató, de volt olyan délután is, amikor Igar határait fedeztük fel, amely tökéletes terepnek bizonyult egy kis számháborúhoz is, az ifjoncok nagy-nagy örömére. Az utolsó napon a Velencei-tó vizét teszteltük, majd az ötnapos eseményt mozizással, pizzázással és természetesen földön alvással zártuk le. Jó volt látni a sok mosolygós arcot. A tábor során az ismerősökből barátok lettek, így itt, vagy éppen máshol, biztosan találkoznak még a gyerkőcök.