Mintegy 347 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült korábban a Dunaújvárosi Egyetem, amellyel a Duális képzés fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen a 2017–2021-es időszakban című projektet valósíthatta meg. Az intézmény azt írta közleményében, hogy a projekt megvalósítása során 19 új ipari duális partnert vontak be a képzésekbe. Az egyetem hat alapképzésében fejlesztette a kooperatív és duális képzéseit. Ennek keretében 87 mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, gépészmérnök, anyagmérnök, műszaki menedzser, gazdálkodási és menedzsment hallgatót iskoláztak be duális hallgatóként. Tizenkét online tananyagot dolgoztak ki ipari partnereik segítségével. Kialakították a Duális Képzési Központot, amely a projekt zárása után is segíti a vállalatokkal és a hallgatókkal való kapcsolattartást.