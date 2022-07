Az érintett szakaszok a következők: a Mátyás király körút, a Szabadságharcos út, valamint a Schwäbisch Gmünd utca, ahol javában zajlanak a készülő kerékpárút építési munkálatai. Az út korábbi rétegét már elkezdték felmarni a szakemberek, ez nemcsak látványos, de természetesen hanghatásokkal is együtt jár. A Várkörút–Szekfű Gyula utca–Dózsa György út hármasából tehát már nem lehet a Zichy ligetet érintve a Mátyás király körútra kanyarodni. Ezt az érzést jól ismerhetik azok, akik a ligetben már több rendezvényen is megfordultak – például a Székesfehérvári Királyi Napok, vagy annak idején a Helló, nyár! alkalmával –, amikor is hasonló lezárással találkozhattak.

Különösebb fennakadást az első nap délelőtti óráiban nem tapasztaltunk; ebben a nagyobb, délután négy és öt óra körüli forgalom hozhat változást.

A már megénekelt közleményt megismételjük: az építési munkálatok során a Mátyás király körúton a Várkörút–Szabadságharcos út közötti szakaszát az átmenő gépjárműforgalom elől lezárják. A Zichy Liget 1–9. szám előtti szakaszán az egyirányú út forgalmi rendje megfordul, az útszakasz a Mészöly Géza utca és a Zichy liget északi ágának irányából közelíthető meg, és a Mátyás király körúton keresztül az Ybl utcán át hagyható el.

Az Ybl Miklós utca a Zichy liget irányából az előzőekben részletezett útvonal, valamint az Ybl lakótelep irányából közelíthető meg, és az eredeti forgalmi rendje szerint hagyható el.

Az Eszperantó tér a Szabadságharcos út irányából közelíthető meg és hagyható el.

A Dr. Koch László utca és a Színház utca a Mátyás király körút–Szabadságharcos út–Schwäbisch Gmünd utca csomópont irányából közelíthető meg és hagyható el.

A Dózsa György út, a Várkörút és a Szekfű Gyula utca irányából a Mátyás király körút irányába nem lehet haladni, de a Szekfű Gyula utca irányából a Várkörút irányába történő balra kanyarodás megengedett.

A Zichy liget–Dózsa György út csomópontban ideiglenes jelleggel körforgalmat alakítanak ki.

Az építési munkálatok továbbá érintik a Schwäbisch Gmünd és a Szabadságharcos utat, ahol lokális építési munkákra és korlátozásokra kell számítani.