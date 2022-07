Az épület eredetileg 1928-ban épült két épületszárnnyal, jelentősebben 1948-ban újították fel, majd az 1980-as években is történt egy gyorsütemű felújítás. Funkcióját tekintve, eredetileg Téli Gazdasági Iskolának épült. A második világháborúban hadikórházként működött, majd az 1950-es évektől ez lett az orosz iskola. Kisegítő iskolát a 80-as években nyitottak benne. Az intézmény egészen pici kortól 23 éves korig ad otthont a különleges gondoskodást és bánásmódot igénylő gyerekeknek, fiataloknak. Ma közel 800 fő kapja meg a neki legjobb, egyénileg szükséges fejlesztést a gyógypedagógusok gondos szakmai munkájának köszönhetően.

Mivel az épület rossz műszaki állapotba került, ezért néhány évvel ezelőtt a város önkormányzata úgy döntött, hogy mintegy 600 millió forintból, több ütemben felújítja. A döntést követően az intézmény fenntartását az önkormányzattól az állam vette át, ennek ellenére Székesfehérvár megtartotta a felújításra vonatkozó ígéretét.

Az első ütemben idén év elején a homlokzat és az épület teljes tetőszerkezete született újjá, szerda délelőtt pedig a második ütem indulását jelentették be. Mészáros Attila, alpolgármester elmondta, ebben a szakaszban – aminek a költsége 304 millió forint – a teljes gépészeti-, és villamoshálózat újul meg. Ezen felül az épület akadálymentesítésének részeként liftet is építenek. A munka napokon belül megkezdődik és a tervek szerint augusztus 24-ig elkészül az étkező, a konyha és az irodai blokk, hogy az iskolában megkezdődhessen a tanítás. Onnantól kezdve folyosószakaszonként, teremről teremre folytatódik a felújítás, így a befejezésig, ha a szükség úgy hozza, a közeli Barátság Házában is lesznek órák. A munkára 9 hónap áll a kivitelező rendelkezésére.

Az alpolgármester azt is hozzátette, a felújítás 3. ütemével kapcsolatban folynak az egyeztetések. Ha sikerül állami támogatást szerezni, úgy zárásként sor kerülhetne a nyílászárók cseréjére is.