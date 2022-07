Kilenc éve van a kormányhivatalnál. Mennyire tekinthető visszajelzésnek az, hogy újabb négy év bizalmat kapott?

–Ismét megkaptam a kinevezésemet mint a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. Rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, hogy a harmadik ciklusomat kezdhetem meg itt, Fejér megyében. Azt gondolom, az elvégzett munka eredménye az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrtól átvehettem a kinevezésről szóló okmányt. A jól végzett munka záloga pedig a kormányhivatal dolgozóinak szaktudása és lelkesedése volt, ezért minden munkatársamnak köszönöm az elmúlt években tanúsított helytállást. A kormányhivatalok kiépítésének célja az volt, hogy hatékony, rugalmas struktúra jöjjön létre a korábban széttagolt rendszer helyett, amelyben önálló hivatalok tucatjai működtek.

Az egység és az alkalmazkodási képesség az elmúlt ciklusban is megmutatkozott. A koronavírus elleni védekezésben a kormányhivataloknak oroszlánrészük volt, hiszen a védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek biztosításától az érettségik lebonyolításán át a csoportos tesztelések, oltások és a vakcinák biztosításán keresztül számos, eddig ismeretlen feladatot kellett elvégezni. A rendkívüli feladatok mellett pedig természetesen a mindennapi feladatainkat is el kellett látnia mezőgazdasági, a hatósági feladatoktól kezdve egészen a nyugdíjigazgatásig. A kormányablak rendszerben 2500-at bőven meghaladó jogkörben járunk el. Azt szoktuk mondani, hogy néhány, a jogszabályok alkotta kivételtől eltekintve minden ügyet a kormányhivatal intéz, ami az állampolgárokat és a vállalkozásokat érinti.

Ügyintézés a Koch László utcai okmányirodában

Milyen vezérelvet követ a hivatal és az élén álló vezető?

– A velünk szemben támasztott elvárás az, hogy gyorsan, hatékonyan és eredményesen szolgáljuk ki az állampolgárokat. Nemhiába választottuk a kormányhivatal jelmondatának azt a kérdést sok évvel ezelőtt, hogy: Miben segíthetünk? Tehát az az elvárás velem szemben, és nekem is ez az elvárásom a munkatársaimmal szemben, hogy az állam nevében tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a gyors és minél teljesebb körű ügyintézés érdekében úgy az állampolgárok, mint a vállalkozások vonatkozásában. Ez nem kis feladat, tekintve, hogy évente 1,1 millió ügyet intézünk és közel negyedmillió ügyfél tér be hozzánk személyesen. Mi így dolgoztunk eddig is és most, az új kinevezéssel ezt folytatjuk.

A szervezeti struktúra és az arculat ugyanaz mind a 19 megyében és a fővárosban. Ez egy jól bevált rendszer, amin nem kell és nem is érdemes változtatni. Ugyanakkor fejlődni mindig kell, és ezen folyamatosan dolgozunk a kollégákkal, illetve a kifejezetten erre a célra létrehozott munkacsoportokkal. Olyan újdonságok várhatók például az e-ügyintézés kapcsán, mint az ügyintézési pontok, a kioszkok kialakítása. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy bankautomatát. Okmány- és arcképes azonosítás után gyakorlatilag ügyintéző közreműködése nélkül, akár az éjszaka közepén is el tudunk intézni ügyeket. Kezdetben 14 ilyen ügytípus intézésére lesz lehetőség, köztük például a személyi igazolvány érvényesítése, cseréje vagy az útlevél ügyintézése.

Várható-e ezen újdonságok alapján, hogy csökken a hivatalban töltött idő?

– Éppen ezért lesznek ezek a változások. Az egész koncepciónak az a lényege, hogy megvalósítsuk az állam azon igényét, hogy csökkentsük a bürokráciát, illetve a hivatali ügyekkel töltött időt, méghozzá úgy, hogy amit csak lehet, digitalizálni kell. El kell érni, hogy mindenki otthon ülve tudja elintézni a lehető legtöbb dolgát az Ügyfélkapun keresztül. A tervezett fejlődésnek másik vonulata, hogy legyen legalább még egy kormányablakbusz. Jelenleg egy van, és nagyon pozitívak a tapasztalataink. A kormányablakok általi lefedettségünk tekintetében Fejér megye jól áll, de a járási székhelyektől esetlegesen nagyobb távolságra fekvő területekre is rendszeresen elmegyünk, hogy időt spóroljunk az embereknek.

Az ügyfelek kényelmén túl azért is fontos a buszok számának növelése, mert akkor is praktikus ez a mobil hivatal, ha esetleg egy kormányablakot felújítás vagy műszaki hiba miatt átmenetileg be kell zárni. Olyankor a busszal pótolható egy-két napra, egy rövidebb időszakra a hivatali épületben elmaradt ügyintézés. Az előttünk álló változások között kell megemlítenem az ügyintézések anyagi oldalát is. A Magyar Állam élen jár a lakosság terheinek mérséklésében, példaként említhetem a rezsicsökkentést. Elég csak arra gondolni, hogy az árstopnak is köszönhetően nálunk alacsonyabb az infláció, mint más országokban, ahol az akár 15-18 százalék is lehet. Az anyagi terhek csökkentésének érdekében azt is megvizsgáltuk, hogyan lehetne csökkenteni a hivatalnak fizetett díjakat. Már most több olyan folyamat is van, ahol az állam elengedte a költségeket.

A busz egy „mobilizált kormányablak ügyfélszolgálati eszköz”, itt éppen Cecén

Az E-bejelentő rendszere is az Ön által most megkezdett ciklusban teljesedik ki?

– A kormányhivatalok mint a kormány területi szervei alkalmasak arra, hogy változó környezetben, változó kihívások mellett szolgálják az országot, az embereket, a vállalkozásokat. Ilyen kihívás a digitalizáció is. A tudásalapú működési folyamatok minél szélesebb körű automatizálására és a bürokrácia csökkentésére törekszünk, hogy minél több ügyet lehessen otthonról, online elintézni, mert ez gyorsabb, hatékonyabb és kényelmesebb. Terveink alapján úgy látszik, hogy a digitális ügyintézés kapcsán 2023-ban bevezethető lesz például az elektronizált ingatlan- nyilvántartás.

Az elmúlt évek legjelentősebb digitális fejlesztése az E-bejelentő, amely egyetlen bejelentéssel, otthonról is lehetővé teszi az adatváltozások (például új lakcím) és a közműátírások intézését. Ehhez csak az ügyfélkapus regisztrációra és a https://e-bejelento.gov. hu/portál használatára van szükség. A csatlakozó szolgáltatók köre egyre bővül, így a közműszolgáltatók mellett a jövőben akár telekommunikációs vagy hulladékgazdálkodási cégeknél, bankoknál, biztosítóknál szereplő adataink megváltoztatását is egy helyen intézhetjük. A folyamat elkezdődött, jelenleg magánszemélyek tudják igénybe venni, de azon dolgozunk, hogy ezt is fejlesszük, és később már vállalkozások számára is elérhető legyen a lehetőség.

Sok hivatal, több mint egymillió ügy, negyedmillió ügyfél és másfél ezer alkalmazott. Ezt vállalta egy újabb négyéves ciklusra. Hogyan tud feltöltődni Simon László, amikor nagy ritkán leteszi a tollat, a telefont?

– Muszáj egy kicsit pihenni, elvonatkoztatni, relaxálni, bár megmondom őszintén, nagyon nehéz. Ez egy huszonnégy órás szolgálat, amit valóban oldani kell néha. Én nagyon szeretek olvasni. Szívesen kirándulok a családommal, mert fontos a sport, a mozgás, a friss levegő, emellett nagyon szeretek főzni a családomnak, különösen a nagy családi összejöveteleken. Az időnk kevés, ezért évi egy-két találkozóval próbáljuk pótolni azt, ami hónapról hónapra elmarad. Ezek, illetve a családdal eltöltött közös idő az, ami feltölt engem, de persze úgy, hogy fél szemem mindig a digitális eszközökön van, állandó készenlétben.