Háttér

Az előzményekről annyit érdemes tudni, hogy az elmúlt napokban több megkeresés, panasz érkezett szerkesztőségünkhöz, hogy elszíneződött víz folyik a település valamennyi utcájában és hogy a probléma nem új keletű: „Időnként mintha jobb lenne, aztán kezdődik minden újra elölről" – mondta az egyik ott lakó. Ahogy többször is beszámoltunk róla, hogy a probléma nem is csak a hídvégieket sújtotta az elmúlt időszakban, hanem más településeken is tapasztaltak hasonlót. Azonban van egy lényeges különbség: a hídvégiek egész évben tapasztalják, havi rendszerességgel előfordul. Ennek okán, portálunk felkereste a Fejérvíz Zrt. sajtóosztályát, hogy véleményezzék a kialakult helyzetet.