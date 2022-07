Forró kánikulai estén, varázslatos koncertet adott július utolsó péntekjén a Velencei-tavi Galériában a Kákics zenekar, melyen Györei Kata és Ruzsics László működött közre. Agárdi "Derék gyerek a prücsök" című estjükön mutatkozott be új tagjuk, Király Dávid (furulyák, kecskeduda, ének) - hatalmas sikerrel.

A magyarság népzenéjéből összeállított est meglepetéssel is szolgált: Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a nézőként jelen lévő Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténészt 70. születésnapja alkalmából, a zenekar pedig gyönyörű dallal ünnepelte meg őt. Megköszönve azt, hogy közel tíz éve segítője, támogatója az intézménynek, hogy segítségével, vezetésével valósulhatott meg számtalan irodalmi est, melyen nemcsak kortárs írók, költők mutatkozhattak be, de kiváló beszélgetéseket tartott irodalomról, kultúráról jeles személyiségekkel Szakonyi Károlytól, Novák Péteren át Serfőző Simonig. Köszönetet mondott a fáklyás tárlatvezetésekért, a kulturpiknikekért, a magyar kultúra napokért, melyeket a Nemzedékek Házában, a Magtárban vagy az agárdi gimnáziumban tartott, a kerekasztal-beszélgetésekért, az összes, nevéhez köthető rangos irodalmi eseményért, melyek segítségével a fehérvári kiváló irodalmi élet egy kicsit itt a Velencei-tó partján is megjelenhetett. Isten éltesse Bakonyi Istvánt még nagyon sokáig! – hangzott az est fő mondata.