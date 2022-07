"A kereszteződés forgalomirányító lámpái mellé a zöldre váltásig hátralévő időt másodpercekben számláló kijelzőket szereltek fel. Pontosabban: ezek a kijelzők azt is számolják, hogy meddig van még zöld jelzés" – írtuk cikkünkben, amely a Horvát–Prohászka utcák kereszteződésében újonnan felszerelt eszközökről szól.

Akkor meglebegtettük, úgy tudjuk, a Széchenyi úti aluljáró felől a városba érkező sávok fölé is kikerültek ilyen kijelzők. Nos, most egy újabb helyszínről adhatunk tudósítást: csütörtök reggel óta a Várkörút – Mátyás király körút – Móri út kereszteződésében is ott találhatók ezek a visszaszámlálók, segítve a járművezetők dolgát.

Szerdán a közlekedők csak annyit tapasztalhattak, hogy nem működnek az ominózus helyszínen a lámpák.