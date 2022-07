A fesztivált Kerekes Ildikó, Jenő polgármestere nyitotta meg:

– Mi itt szinte egy család vagyunk, ahol vannak néha egyet nem értések, de sosem vagyunk egymással ellenségesek, hiszen mire mennénk egymás nélkül? Mire mennénk figyelmesség nélkül? De meg is fordíthatjuk a kérdést, mire megyünk az ellenségeskedéssel?

Beszédében külön köszöntötte azokat, akik kiemelkedően vesznek részt egész évben a falu életében és segítséggel vannak a mindennapokban. De megemlékezett Jenő legidősebb lakosairól is.

A fesztiválon Törő Gábor, országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket. Dancs Norbert, Székesfehérvár Járási Hivatal hivatalvezetője a családjával látogatott ki a kuglófok mekkájába.

Az igazi jenői kuglóf nem készülhet csak lábasban

Forrás: Hajdú Marianna / FMH

Nagy esemény ez a falu életében minden évben, közösségi esemény a készülődés. A falu apraja-nagyja részt vesz az elejétől fogva a lebonyolításig, mindenben. A valódi jenői kuglófnak nagy hagyományai vannak. Természetesen itt is vannak eltérések egyes receptek között, de egyvalami mindben közös: a lábas! Mert, ami nem lábasban sül, az bizony nem jenői. Az igazán tradicionális elkészítés megkívánja a kemencés sütést, de már alig akad használható a mai portákon, így ez nagyon ritka. Csodaszép és ízletes kuglófok sültek ki idén is. A mellé kínált házi – igazi “spájz” polcokról előkerülő – különlegességekről már ne is beszéljünk.

A kuglófok mellett a kondérok sem maradtak üresen. A főzőversenyen ádáz küzdelem folyt gulyás, pörkölt és sült kategóriában. A zsűri nagyon szigorú feltételekkel osztotta a pontszámokat. Az kapta a legmagasabbat, amelyik ízlett!

A hőségben a gyerekek a vizes játékokat élvezték a legjobban

Forrás: Hajdú Marianna / FMH

Az egész sportpálya a szórakozásról szólt három napon át. Volt itt kosaras körhinta, játszóház, de a rekkenő hőségben vizes szórakozás is várta a gyerekeket. Aki akarta, kipróbálhatta az íjászatot is. A hétvégén a szórakoztató műsorok sem maradhattak el. Szombaton az óvodás és az iskolás műsorok mellet a Jenői Asszonykórus és a Tűzrőlpattant Menyecskék is színpadra léptek. Este operett és bál zárta a napot.

Vasárnap bábműsor várta a gyerekeket Vitéz László kaladjaival, ami most is időtlennek és szórakoztatónak tűnt a közönség számára. A délután a Székesfehérvári Tűzoltó Egyesület bemutatója után már a vendégfellépők váltották egymást, majd hajnalig tartott a bál. Minden rendes jenői fesztiválozó tudja, hogy a hétvégét hétfői szabadnappal dukál kipihenni.