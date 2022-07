Krutzler Gergő 1992. március 9-én született ikertestvére után, a kisebb súllyal érkezett. Koraszülöttként inkubátorba helyezték, és mivel akkoriban még nem ragasztották le a babák szemét, retinája levált a sok inkubátorban kapott, nemkívánatos fénytől. Szeme és látása komolyan sérült. Kezdetben még látott fényeket, de a műtéti próbálkozások sem segítettetek, végleg elvesztette látását.

Kiskorában gyűjtött mindent, aminek hangja volt, például a söröskupakokat. Megkocogtatta a kupakot és az alapján megmondta, hogy milyen sörről került le. De hasonló módon szerette a biciklicsengőket, bármit, aminek hangja volt, még az edényeket is. Úgy olvassa a hangokat, mint más a könyvet.

2001-ben kezdett zongorázni tanulni, 10 éven keresztül. 2009 óta harmonikázik, három hónapja fuvolán tanul. Szájharmonikázik, és furulyán már fél éve játszik.

– Egyszerűen megtetszett a hangja, ahogy hallottam régen a zeneiskolában – mondja Gergő. – A harmonikát is azért választottam, mert a hangja tetszett meg. Többféle hangszín van, sokféle stílusban lehet vele játszani. Például francia keringőt, balkáni zenét, magyar népzenét.

Nagyszülei padlásán talált egy régi tangóharmonikát, azon kezdett először játszani. 2017 és 2019 között Gede László tanította a hangszer fortélyaira, ami, lássuk be, az egyik legkomplexebb hangszer, ha csak azt nézzük, hogy 120 gombbal és 41 billentyűvel rendelkezik, amit egyszerre kell tudni kezelni. És ahogy Gergő fogalmaz: “Ezt még húzni-vonni is kell!”

A darabokat meghallgatja, aztán lejátssza, teljes mértékben csak hang és hallás alapján. Azt mondják, abszolút hallása van.

Egészen kicsinek Budapestre járt a vakok iskolájába, ott jegyezték meg először nem mindennapi képességeit. Székesfehérvárra visszakerülve kezdett el zeneiskolába, zongoraórákra, szolfézsra járni. Marica néni – az első tanára – úgy oktatta Gergőt, hogy felvette diktafonra, ahogyan játssza a darabot, és Gergő azt hallgatta vissza. A módszer olyannyira bevált, hogy későbbi tanárai is ezt alkalmazták.

Gergő bármit lejátszik hallás után, tehetsége nem mindennapi. Néhány órás gyakorlással több hónapnyi tudást képes elsajátítani.

Forrás: Nagy Norbert / FMH

Olyan hihetetlen képességekkel figyel a hangokra, hogy három-négy óra próba után annyi mindent képes volt elsajátítani, mint más tanítványok három-négy hónap alatt. Gergőnek csak a “fogásokat” kell megtanulnia az adott hangszeren.

A budapesti iskola után Székesfehérvárra, a Széna Téri Általános Iskolába került, ahol biztosítottak neki a látó tanulók között helyet, amiben nagyon sokat segített a budapesti vakok iskolája is. Itt végezte el az általános iskolát, majd a tatai gimnáziumban érettségizett. Mindig nagyon jó tanuló volt, a látó társai között a második legjobb tanulmányi eredményt érte el.

A zene mindennapos része az életének. Szülei mindig igyekeztek neki megfelelő tanárokat találni. Egy ponton túl már nem tudtak neki mit tanítani.

A sok hangszer közül a harmonika az abszolút kedvenc, de attól függetlenül minden hangszerrel profi szinten szeretne foglalkozni.

A LÁRKE – Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete – szervezésében tartott rendezvényekre folyamatosan hívják Gergőt. Az elmúlt időszakban a nyugdíjasklubok és az idősotthonok is szeretettel látják vendégül. Gergő zenéje és előadása energiával tölti meg az idős embereket is.

Tavaly 1000 ember előtt lépett fel a Seuso Tehetségkutató Gálán Polgárdiban. Az élményt azóta sem felejti. A tizedik helyig jutott.

Minden gondolatát a zene hatja át. Szeretne színpadon állni a saját együttesével, de nem tagadja, van néhány előadó, akikkel szívesen játszana együtt akár egy show erejéig is.

Francia számokat, keringőt, csárdást, népzenét, sváb zenét szeret játszani, komolyzenében Brahms-tól a Magyar táncokat, Bachot, Mozartot, Chopint, Schumannt kedveli, de a mai zenék is közel állnak hozzá és fiatalságához. Halott Pénz, Wellhello, Majka, Wolf Kati, Vastag Csaba is kedvencei közé tartoznak. Most is jön a FEZEN-re, nem hagyja ki őket.

Ha választani a lehetne, hogy kivel lépne legszívesebben színpadra, az Márió lenne vagy Tiesto.

Naponta három-négy órát fuvolázik, de szinte egész nap zenél. A családi összejövetelek alkalmával szinte biztos, hogy Gergő zenél nekik. Örömmel teszi bárkinek, aki szívesen hallgatja. Érzi, hogy ez az életének a mozgatórugója, szeretné jövőjét is teljes egészében a zenének szentelni és profi zenésszé válni.