A Pusztaszabolcs és Paks között haladó vasútvonal az 1800-as években épült. 1950 nyarán Sztálinváros építése kapcsán megkezdték a szakasz átépítését. A vasútállomást a nyomvonalkorrekcióval összefüggésben áthelyezték. A régi állomásban lakásokat építettek, most magántulajdonban van. A vasútállomás lett Rácalmás egyetlen szocreál stílusban készült épülete, amely sokáig nem volt méltó állapotban a szép városkához.

Azonban a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület a vasúti értékek megóvásában is jeleskedett, és a 2013-ban induló kezdeményezésük eredményeként, amely a MÁV vezetőinek tetszését is elnyerte, a közös munkálkodás látványos megújulást eredményezett. Kivágták és elszállították az épületet benőtt bozótost, virágtartókat helyeztek ki, murvás felületet kapott az épület környéke és a sínek közötti kijáró, csepegtető járda épült, fákat ültettek és megújult a parkoló is. A MÁV felújította az állomást, az épület külső tatarozása is megtörtént. Helyreállították a tetőszerkezetet és kicserélték az elöregedett esőcsatornákat, és az öreg ablakpárkányokat.

Az állomás különlegessége, hogy a városvédők egy vasúttörténeti emlékparkot is kialakítottak. Egy külön vágányszakaszon áll a MÁV-tól kapott, Dunakesziről érkezett vasúti étkezőkocsi és a Záhonyból származó mozdony.

A 45 férőhelyes étkezőkocsi Dunakesziről érkezett Rácalmásra

Forrás: Várkonyi Zsolt / Dunaújvárosi Hírlap

A városvédők vállalták a szerelvények eredeti állapot szerinti helyreállítását. Nem csak kívülről, de belülről is megújult az étkezőkocsi. A bejárható vonat minden négyzetcentiméterén muzeális relikviák láthatóak.

Gyöngyösi László ötletgazdával és főkonstruktőrrel – aki maga is dolgozott mozdonyvezetőként – és a helyszínre látogató Sipos Tamással, a MÁV Zrt. dunaújvárosi állomásfőnökével a helyszínen találkoztunk.

– A Rácalmási Városvédő Egyesület és Schrick István polgármester segítségével a vasútállomás és az emlékpark is folyamatosan építés, szépítés és alakítás alatt áll. Az itt látható emléktárgyak az otthonomból érkeztek, és a legtöbb már csak a koránál fogva is értéket képvisel, ezért a szabad látogathatóság megoldásán még dolgozunk. Régi vasutas munkaeszközök, egyenruhák, telefon és lámpák, de különleges sportrelikviák is megcsodálhatóak az étkezőkocsiban. De már körbekerítettük a vasúttörténeti területet, amelyhez korhű kerítést használtunk, hiszen a vasút, mint köztudott egy veszélyes üzem.

– Legutóbb a mozdonyvezetők emlékének tisztelegve készítettünk el az állomás területén egy emlékhelyet, amelyet hamarosan Kovács István görögkatolikus parókus fog felszentelni, mint ahogy a vasúttörténeti parkot is. A terveink megvalósításához most már utódokra is szükség lenne, akik majd átveszik a stafétát. Nagy szeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik csakúgy, mint mi, a vasút szerelmesei, tevőlegesen is szívesen közreműködnének a vasútállomásunk szépítésében – mondta el Gyöngyösi László olvasóinknak.