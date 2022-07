Egyesek szerint a buszon dolgozó ellenőrök direkt rászálltak a diákokra, felfedezték ugyanis, hogy a veszélyhelyzet lejártával sokuknak nem érvényes a diákigazolványuk. A hozzánk eljutott konkrét esetben egy 14 éves fiút büntettek meg többezer forintra emiatt, de a neve elhallgatását kérő, az érintett buszon dolgozó sofőr szerint a jelenség nem egyedi. Nem árt tehát ellenőrizni utazás előtt, rendben van-e a diákigazolvány!

Kérdés persze, hogy kinek érdemes most azonnal előszedni és ellenőrizni, érvényes-e a plasztikkártyája? A Pénzcentrum állítása szerint matrica nélkül is érvényes azoknak a diákigazolványa, akik 2003. augusztus 31. után születtek, a 2005. szeptember 1-je előtt születettek viszont már csak az aktuális tanévre vagy félévre szóló matricával ellátott diákigazolvánnyal vásárolhatnak olcsóbb jegyet vagy bérletet. Arra a kérdésünkre, mi vonatkozik a két dátum közötti időben születettekre, az Oktatási Hivataltól nem kaptunk érdemi választ. A Volánbusz ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy nem csak a megvásárláskor kell érvényesnek lennie a diákigazolványnak, hanem a használat alatt végig. Ha tehát valaki még júniusban, a veszélyhelyzet lejárta előtt vásárolt havi bérletet, ahhoz, hogy ezt júliusban is használni tudja, érvényes diákigazolvány szükséges!

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló törvény szerint a közlekedési szolgáltatók 2022. június 30. napjáig fogadták el a köznevelésben a 2019-2020-as és 2020-2021-es tanév érvényesítő matricájával, a felsőoktatásban pedig a 2019-2020-as tanév I. és II. féléves matricájával, a 2020-2021-es tanév I. és II. féléves matricájával, illetve a 2021-2022-es tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat.

Ha valakinek nem érvényes a diákigazolványa, az mindenképpen keresse az iskolát, amelyben tanul, ugyanis ott tudják pótolni a hiányosságot. Ebben az esetben egyébként az iskola követett el hibát, ugyanis az Oktatási Hivatal - egy szerkesztőségünkbe eljuttatott hivatalos levél tanúsága szerint - minden hazai intézményt tájékoztatott a fent leírtakról, egyben fel is szólította őket, hogy ellenőrizzék, megtörtént-e a velük jogviszonyban álló tanulók diákigazolványainak érvényesítése, illetve, hogy pótolják az elmaradt érvényesítéseket, hogy a tanulókat június 30. után se érje semmilyen hátrány a diákigazolványuk érvénytelensége miatt. Ezen felül a hivatal kifejezetten kérte az iskolákat, hogy azon tanulók esetében is végezzék el a diákigazolványok érvényesítését, akiknek a jogviszonya az intézménnyel a 2021-2022-es tanév végén megszűnik, hogy ezek a diákok az oktatási igazolványokról szóló kormányrendeletnek megfelelően 2022. október 31-ig jogosultak maradhassanak a diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre.

Mindezek fényében, a cikk elején említett 14 éves fiú büntetése – mivel korából számolva 2003 után született – nem volt jogos.