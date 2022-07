Ahogy arról múlt héten beszámolhattunk, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és az Emberi Méltóság Tanácsa Egyesület indított egy fontos programot István király örökségének méltó ápolására az államalapítás 1025-dik évfordulója tiszteletére: a Szent István 2025 programsorozathoz azonnal csatlakozott Székesfehérvár, melyről július 6-án megállapodás is született. Az együttműködést kézjegyével látta el ekkor Gellén Márton, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület főtitkára, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. S hol is tehették volna ezt máshol, mint Székesfehérváron, a Nemzeti Emlékhelyen. A törekvés, hogy Székesfehérvár, illetve a város Szent István-i ünnepségsorozata bekerüljön az állami programok sorába, most, július 15-én szintet lépett azzal, hogy Lomnici Zoltán városiról országos szintre emelte az ügyet. Tette ezt úgy, hogy ugyanazon a helyszínen, a Nemzeti Emlékhelyen kérte fel Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét arra: segítsen céljaik elérésében.

– A Szent István-i életműben nagy jelentősége van ennek a városnak. Szent István király születési és elhalálozási helye ugyan vitatott – komoly tudósok érvelnek amellett, hogy itt született és itt is halt meg –, az azonban bizonyos, hogy Székesfehérvárt az ország fővárosává tette. Itt voltak az első országgyűlések, itt őrizték a fontos dokumentumokat - mint az Aranybullát -, s ami nagyon lényeges: itt nyugszik maga is. Szent István életműve tehát Székesfehérvár nélkül nem érthető, s erről az országban nagyon kevesen tudnak. Csütörtökön a kormányzat részéről bejelentették, milyen megemlékezések lesznek a Szent István-i napok keretében. Augusztus 20-a már sokféle célt szolgált, volt már az alkotmány ünnepe, az új kenyér ünnepe és sok minden egyéb – mostanra azonban visszatértünk a Szent István-i hagyományokhoz. Nagyon lényeges lenne, hogy az akaratát tiszteletben tartva – hiszen az első fővárosnak Székesfehérvárt tette – az állami ünnepségek keretébe illesszék be Székesfehérvárt. Fontos volna, hogy amikor Budapesten van az ünnepségek java, Székesfehérvár, melynek életében nem vitathatóan a legfontosabb szerepet játszott Szent István, bekerüljön ebbe a körbe, méghozzá országos állami ünnepként. A város polgármestere és a közgyűlés minden támogatást megadott, hogy Székesfehérvárt reflektorba állítsuk, hiszen jeles dátumra készülünk: államalapításunk 1025. évfordulójára – ezért is a program neve Szent István 2025 program. De ahhoz, hogy ebből bármi legyen, a kormány tagjának segítségét kell kérnünk – fogalmazott Lomnici, s ezért is kérte személyesen Vargha Tamást, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárát és miniszterhelyettesét, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét, hogy továbbítsa a javaslatot. Kiemelte: városi szintről ugyanis segítségével lehet országos szinte emelni ezt a kezdeményezést.

Vargha Tamás erre reagálva hangsúlyozta: Székesfehérvár országgyűlési képviselője nem vállalhat ennél szebb feladatot, minthogy ebben az ügyben is a városáért dolgozhasson.

– Együtt fogunk dolgozni elnök úrral azon, hogy a Szent István napi ünnepség keretein belül ne csak városi, de kiemelt állami rendezvényként is ünnepelhessük Szent István művét Székesfehérváron, a nemzet történelmi fővárosában. Elkötelezetten és alázattal fogok dolgozni azon, hogy ez megvalósuljon, hiszen városunk királyi székhelyként és koronázóvárosként a magyar identitás fontos része volt a múltban és az ma is.