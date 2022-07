Nagy szeretettel várták a gyerekeket a Gyerekműhely táborban, ahol minden évben törekednek arra, hogy többféle foglalkozást, technikát mutassanak a fiataloknak.

Hétfőn kezdődött a program szövéssel, fonással. Kedden volt kosárfonás, varrás, szerdán pedig a kovácsműhelybe látogattak, illetve az üvegékszer-készítéssel ismerkedhettek meg a gyerekek, a többi napon pedig szövés, és nemezelés várható.

Jópáran már harmadszor, negyedszer jöttek, sőt akadt olyan is, aki annak ellenére, hogy most is az ügyeskedők között ül, még az augusztusi turnusra is benevezett.