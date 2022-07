Volt, aki otthon a televízió képernyője elé szegődve várta a ponthatárokat, más barátokkal, osztálytársakkal együtt izgulta végig a várva várt estét. Július 21-én hirdették ki a szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait. Országosan 73 805 tanuló kezdheti meg tanulmányait 2022 őszén. Ennek apropóján fehérvári fiatalokat kérdeztünk arról, hol folytatják tanulmányaikat szeptembertől.

A Vasvári Pál Gimnáziumból idén elballagott diákjai is izgatottan várták a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Bár azok a tanulók, akikkel beszélgettünk tudatosan készültek erre az időszakra, ezért a sikeres érettségi némi megnyugvást nyújtott számukra.

– Szerencsére minden úgy sikerült, ahogy szerettem volna, úgyhogy nagyon boldog vagyok – mesélte mosollyal a hangjában Béres Anna, aki a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karára nyert felvételt. Anna számára ez egy igazi valóra vált gyermekkori álom, hiszen mint mondta kicsi kora óta az volt a vágya, hogy erre az egyetemre járhasson. – Arra számítottam, hogy jóval magasabb lesz a ponthatár, mint tavaly ezért már az érettségit is úgy csináltam végig, hogy minél jobb eredményt érjek el – mesélte Anna, aki elmondta, az előző évihez képest csak néhány ponttal kellett több idén a sikeres felvételihez.

Béres Anna

Az egyetemi éveire készülhet Varga László Vilmos is, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mechatronikai mérnöki szakán kezdi meg tanulmányait szeptemberben. – Elégedett voltam az eredményemmel, mert annak ellenére, hogy az emelt fizika szóbelin az írásbeli eredményhez képest kicsit rontottam, még jóval a ponthatár felett voltam – emlékezett vissza a néhány héttel ezelőtti eseményekre Vilmos. Mint mondja, tavaly az általa első helyen megjelölt mechatronikai mérnöki szakon 444 pontot kellett elérni, idén viszont 429 volt a határ és mivel neki 452 pontja volt, szinte teljesen magabiztosan, jó hangulatban várta a csütörtök este kihirdetett ponthatárokat.

– Nagyon jól sikerült a felvételi, mindegyik érettségim ötös lett és a pontszámaim is jól alakultak, mert az idei ponthatárnál nekem százhússzal több volt – fogalmazta meg örömét Helmrich Márton Tamás, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar-történelem szakos tanár szakirányon kezdi egyetemi tanulmányait. A pontszámok tekintetében Márton elmondta, idén körülbelül tízzel magasabban volt meghúzva a határ, mint az előző évben.

Helmrich Márton Tamás

A Lánczos Kornél Gimnázium idén végzett, általunk megkérdezett diákjai szintén sikeres felvételit tudhatnak maguk mögött. Kozáry Lenke ősztől a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, dietetika szakon kezdi meg felsőfokú tanulmányit.

– Azért választottam ezt a szakot, mert az elmúlt időben – a karantén alatt – nagyon elkezdett érdekelni az egészség és a sport. Elgondolkoztam rajta, hogy ha bármit csinálhatnék, akkor mi lenne az, ami nem munkának tűnik, hanem tényleg élvezem. Számomra ez az egészséges táplálkozás, a helyes életmód és a sport, ezért esett a választáson a dietetikára. – mesélt sikeres felvételijéről Lenke, akitől azt is megtudtuk, állami ösztöndíjas képzésen tanulhat szeptembertől. Az által választott szakon 398 pontot kellett elérniük a leendő hallgatóknak, s mivel ő magasabb ponthatárra számított, a kihirdetés után azonnal megkönnyebbült.

Kozáry Lenke

– El sem hittem, hogy felvettek. A családommal közösen a tévére kivetítve néztük a ponthatárokat. Amikor kibogarásztam a szakomat és rájöttem, hogy felvettek, teljesen ledöbbentem és nagyon megkönnyebbültem, hiszen ez mégiscsak 12 év munkája. – mondta Kozáry Lenke.

A ponthatárok kihirdetése Joanelli Kamilla számára is hatalmas örömöt hozott, ő az első helyen megjelölt kommunikáció és médiatudomány szakon kezdheti meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem berkeiben.

Joanelli Kamilla

– Nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy hová menjek, sok szak felmerült. Apukám is ilyen irányban tanult, ilyen területen helyezkedett el, így őt is sokszor kérdeztem erről a szakról. Szóba jött a pszichológia szak is, de végül emellett döntöttem. – beszélt választásáról Kamilla, aki a jó hír hallatán egyszerre volt boldog és izgatott. Mint mondta, az általa megjelölt szakon 407 ponttal kerülhettek be a hallgatók az államilag támogatott képzési helyekre.