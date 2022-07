A hőségriadó ellenére is igen hősiesen körbekirándulták a Pákozdi Pagony napsütötte és árnyas pontjait azok a kerekesszékes fiatalok és segítőik szerdán, akik egy hetet töltenek el a Velencei-tó partján a Gyógyító Jószándék DMD Izombeteg Gyermekek Alapítványa jóvoltából. A VVSI Sporthotelében szállt meg a közel száz fős társaság, melyből több mint harmincan a DMD izombetegségben érintett gyerekek. A többiek – derült ki – családtagok, alapítványi munkatársak és olyan önkéntesek, akiknek ugyan nincs beteg hozzátartozójuk, mégis fontosnak érzik, hogy segítsenek. Sokan vannak az utóbbiak is szerencsére, fiatalok és családos emberek egyaránt – árulta el Oberrecht Gabriella, az alapítvány vezetője, aki a szervezetükről is mesélt:

Forrás: S. Töttő Rita / FMH

- Nagyon örülünk, mert megértük a 20 évet, ami egy civil szervezetnél nagy dolog. Ez az alapítvány is, mint minden ilyen szervezet, az érintettség alapján keletkezett. Nem az én, hanem a testvérem gyermeke, Oberrecht Soma – sajnos csak volt – izombeteg. 2017 óta ő is odafentről erősíti ugyanis a csapatunkat – mesélt az előzményekről, ahogy a betegségről is Gabriella: a Duchenne-féle izomsorvadás az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható. – De nagyon bízunk, ugyanis sok helyen folynak kutatások és azt reméljük, lesz olyan terápia, amely segít az életkor meghosszabbításában vagy netalán a gyógyulásban. Amíg ez nem történik meg, az a fő célja az alapítványnak, hogy az az egy-két évtized, amíg velünk vannak a betegek, mindent megtegyünk az ő életük könnyítéséért.

Forrás: S. Töttő Rita / FMH

Sas László, a kirándulás vezetője is lelkesen mesélt: - Egy hetes programra jöttünk a Velencei-tóra, ahol kulturális, egészségügyi programokat szervezünk és kikapcsolódunk. Ez utóbbihoz tartozik a Pákozdi Pagonyban tett kirándulásunk is – árulta el a vezető. – A Vadex támogatásának köszönhetően végigjárjuk az arborétumot, megnézzük az állatokat, amit nagyon vártak már az érintettek.