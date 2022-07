A meleg, aszályos időben kisebb a szúnyogártalom – adta hírül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Megírták: azért néhány területen, például a tóparti nádasokban, a folyók holtágainak növénnyel borított részein továbbra is képesek kifejlődni a szúnyoglárvák, ezeket a helyeket folyamatosan figyelik a katasztrófavédelem által megbízott szakértők. Ahol szükségesnek ítélik, ott biológiai védekezésre kerül sor. A kisebb tócsák, pocsolyák, ház körüli vizek is megfelelőek a szúnyoglárvák számára, ezek megszüntetésével magunk is sokat tehetünk a szúnyogcsípések megelőzéséért.

A lárvák ellen biológiai eljárással Fejér megyében is fellépnek, méghozzá július 25-én, ma Dunaújvárosban, július 26-án, kedden Adonyban, Baracson és Iváncsán, július 27-én, szerdán pedig Baracson, Kisapostagon, Kulcson és Rácalmáson.

Az időpontok az időjárás függvényében változhatnak; a pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.