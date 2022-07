Mintha burgonyáschips ágyon járnék, olyan manapság, ha fűre lépek. A száraz, sárga gyepszőnyeg recseg-ropog a cipőtalp alatt. Minden lépés hangja számomra segélykiáltás. Évek, de inkább évtizedek óta ígérik, jelzik a tudósok: a mediterrán éghajlat terjeszkedik – sőt mi több, az elsivatagodás fenyegeti már az európai térséget is. Aszályok, forróság, elcsökevényesedő növényzet, por jellemzi a folyamatot, amit már most láthatunk. Hamarosan nem az lesz a legfőbb gondunk, hogy tudunk-e pancsolni a tóban, hanem hogy lesz-e elég ivó- és öntözővizünk. Nyáron a fák alá kis medencéket tettem, s rendszeresen újratöltöm őket vízzel. Láttam már itt inni méhet, madarat is. Nem nagy dolog, sőt, kicsiny porszemnyi tett. De jön velem a gyermek, aki már most helyén kezeli a víz értékét.