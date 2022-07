Világszinten is egyedülálló létesítmény épül a tóparton: a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia alapkövét 2021. novemberében tették le, de már 2020-ban – a VVSI-től átvett gyerekek képzésével – megkezdték a munkát. Az építkezés jól halad, folyamatosan dolgoznak az épületeken a Velencei-tó partján a kivitelezők. A jelenlegi tervek szerint 2024 nyarára-őszére szeretnék átadni az akadémiát a fiataloknak. Impozáns képzési helyszín épül, ez már a mostani állapoton is látszik: ahogy korábban is szó volt róla, a 19 ezer négyzetméteres főépület mellett lesz lelátó, versenymedence, feszített víztükrű tanmedence, multifunkciós tornacsarnok is. Továbbá épül szabványos méretű kézilabda-, röplabda- és kosárlabdapálya, több konditerem, konferenciaterem, étterem, közösségi helyiségek és tantermek. A 66 szobás kollégium szintén itt kap helyet és gondolnak a kerekesszékes sportolókra is, számukra 14 akadálymentesített szobát tudnak majd biztosítani. Lesz egy 7 ezer négyzetméteres épület is, ahol mérési központ, tesztpálya és az eszköztároló kap helyet, a kültéren pedig műfüves labdarúgópálya, teniszpályák, rekortán futópálya, szabadtéri fitneszpark és homokos strandröplabda-pálya épül. Az egyik legnagyszerűbb terv pedig az a sportág-specifikus áramoltatós medence, amely tovább segíti az akadémisták felkészülését.