2021-ben a FEJÉRVÍZ Zrt. kötelezte el magát amellett, hogy családbarát munkahellyé váljon, ezért pályázatot nyújtott be a családbarát védjegy megszerzéséért, amit 2022-ben el is nyertek.

Mivel járul hozzá a cég, hogy elnyerte a családbarát címet?

A családbarát munkahely a munkáltató és a munkavállaló, illetve a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak kölcsönös figyelembevételével – támogatja a munka és a magánélet összeegyeztetését.

A vállalat családbarát intézkedései minden dolgozó számára elérhetőek, úgymint a rugalmas munkaidő biztosítás, a részmunkaidős foglalkoztatás, mentorprogram az új dolgozók könnyebb beilleszkedése érdekében, telefonflotta kedvezmény biztosítása a dolgozók részére, rekreációs szoba biztosítása, iskolakezdési támogatás, gyermektáboroztatási lehetőség, vízműves babaprogram, közösségépítő családi nap, szolgálati lakás biztosítása, dolgozók gyermekeinek nyári foglalkoztatása, közösségépítő programok szervezése, családi nap.

Igyekszünk a dolgozói igényekhez igazodó intézkedéseket hozni, támogatva és segítve ezzel a munkavállalók helyzetét.

Hányan dolgoznak jelenleg a Fejérvíz Zrt.-nél?

Társaságunk egy közel hatszáz fős nagyvállalat.

Miért fontos a cég vezetőségének, hogy családbaráttá vált és mik az ezzel kapcsolatos jövőbeni terveik, min szeretnének még változtatni, hogy a jövőben is kiérdemeljék ezt a címet?

A társaság vezetésének fontos, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat a munkahelyen, és azt érezzék, hogy a családi életük összeegyeztethető a munkával. Napjainkban a munkavállalók számára ezek az intézkedések talán még fontosabbá váltak, nagy igény van például a szolgálati lakásokra, vagy az iskolakezdési támogatásra.

Jelenleg felmértük a helyzetünket a Családbarát audittal, és örömmel tapasztaltuk, hogy elnyertük a címet. Az auditot végző cégtől azonban számtalan újabb ötletet kaptunk, melyeket meg fogunk vizsgálni. A dolgozói igényekhez igazodva a lehetőségeink mentén, a fejlődés érdekében további intézkedéseket fogunk hozni. Ezek kidolgozása még folyamatban van.

Miben különböznek más hasonló nagyságú cégektől?

A Fejérvíz egy jó közösség, ahol a dolgozók ismerik egymást. A vízműves lét egy olyan elhivatottság, ami összeköti az itt dolgozókat és családi, baráti kapcsolatokat generál. A közös rendezvényeken a családtagok is jelen vannak, így a vízműves gyerekek látják, hogy a szülők milyen közegben dolgoznak. Nem ritka, hogy a vállalatnál egy család több tagja, több generáción keresztül dolgozik. Büszkék vagyunk törzsgárda tagjainkra, akik között 30, 40 éve itt dolgozó kollégák is találhatók. A feladatunk azért különleges, mert általában véve természetes, hogy a víz folyik a csapból, vagy a szennyvíz elvezetésre kerül. Azonban e szolgáltatás mögött sok száz kolléga megfeszített munkája van, nem csak hétköznapokon, hanem ünnepekkor vagy hétvégén is. Nagyon fontos a megbecsülés és a dolgozókra való odafigyelés. Cégünk ezért is tartotta fontosnak a Családbarát cím elnyerését. Szerettük volna közszolgáltató nagyvállalatként csatlakozni egy olyan irányhoz, mely a dolgozók számára érzékelteti a család és a munka egyensúlyának fontosságát.