Egyszerre két gyalogátkelőhely is létesült Székesfehérváron a Szárcsa, Sárkeresztúri és Akácfa utca háromszögében az elmúlt időszakban. Mészáros Attila alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: mindemellett járdaszakaszt is kialakítottak az egyik rendkívül forgalmas útszakaszon, továbbá tíz lámpát és lámpaoszlopot telepítettek. Újszerű megoldásként pedig egy középszigetet alakítottak ki az egyik átkelőnél a gyalogosok biztonsága érdekében. A biztonságról további berendezések is gondoskodnak. Ezekről Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője számolt be: szenzoros érzékeléssel ellátott lámpás gyalogátkelő helyre figyelmeztető táblát telepítettek az átkelőnél, amely érzékeli, ha valaki át szeretne kelni a szakaszon.

– A napelemmel ellátott táblán elhelyezett led fények villognak, ha valaki át szeretne kelni rajta – tette hozzá a szakember, rámutatva, hogy a tábla szabályozásra vár, tekintve, hogy most még folyamatosan villognak a lámpák a szerkezeten.

Forrás: Fehér Gábor / FMH

– Azért is volt fontos a csomópont fejlesztése, mert a Vadvédelmi központ, közösségi ház, illetve a Sóstó Természetvédelmi Terület keleti kapuja eddig az irányból eddig kicsit problémásan volt megközelíthető gyalogosan és kerékpárral egyaránt – mutatott rá a képviselő, kiemelve, hogy mostantól könnyebb lesz a városrész eme oldalának megközelítése. A beruházás 30 millió forintba került.

A Sárkeresztúri út megnövekedett autóforgalma apropóján pedig Mészáros Attila hangsúlyozta: a déli összekötő út fejlesztése folyamatban van, néhány nappal ezelőtt elindult a Juharfa, Sárkeresztúri út körforgalmának építése – amely július végére készül el, ezért jelzőlámpás forgalomirányítás mellett félpályás útlezárással kell számolniuk a közlekedőknek. Várhatóan augusztus végére rendeződik ezen a szakaszon a forgalom.