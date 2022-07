Az önkormányzati képviselők (Erdőhegyi Zoltán, Nagy Adrienn, Császár Bence, Németh Gyula, Trócsányi Gábor, Bencze József) és a polgármester (Horváth Gyula) ünnepélyes keretek között Lázár László, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt és Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő előolvasásával letették az esküt, majd átvették megbízóleveleiket.

A képviselő-testület alakuló ülésén minden döntés egyhangú volt. A testület titkos szavazással – a polgármester javaslata alapján – Nagy Adrienn képviselőt választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek, aki tiszteletdíjáról és az illetményéről is lemondott az önkormányzat javára. Ezen felül egy Szociális Bizottság is megalakult. Elnöke: Trócsányi Gábor, tagjai: Erdőhegyi Zoltán, Császár Bence, Németh Gyula, Bencze József.

Tessely Zoltán felszólalásában megköszönte a választópolgároknak a bizalmat, majd elmondta, nosztalgikus élmény volt részt vennie egy ilyen eseményen, tudniillik anno, 2008-ban ő is egy időközi választás alkalmával kapta meg a bizalmat az emberektől és lehetett Bicske Város polgármestere. A június 26-i választással kapcsolatban kifejtette, bár a voksolás látszólag nem sok téttel bírt (egyetlen polgármester jelölt, valamint a képviselőjelöltek közül hatan is a Fidesz-KDNP színekben indultak), mégis a gyúróiak szép számmal elmentek és megtisztelték bizalmukkal az új képviselő-testületet, amely összetételét tekintve is párját ritkítja a választókerületben. Kiemelte, hogy Horváth Gyula újra megválasztott polgármestert többen támogatták, mint az előző választás alkalmával, ami jól mutatja a gyúrói polgárok akaratát. Hozzátette, ez nem lehetett véletlen, hiszen az elmúlt időszakban a faluvezető derekasan helyt állt a települést súlytó villámárvíz idején, vagy amikor Gyúrón megakarták szüntetni az általános iskolai oktatás legfontosabb szintjét, az alsó tagozatot. Végül az újonnan megalakult képviselő-testületnek sok erőt kívánt a munkához: Hajrá Gyúró, csak előre!