Élménypedagógusnak is hívhatnánk Sőnfeld Mátyást, aki interaktív zenei és hangszerkészítő bemutatójával – a Zenebatyu Élményprogrammal – örvendeztette meg szombaton délután az érdeklődőket. Megtudhattuk, milyen egyszerű mozdulatokkal készíthetünk akár többféle hangszert is egy szívószálból, hogyan készül a vihardoboz egy chipses dobozból és egy rugóból, vagy éppen milyen húros hangszereket varázsolhatunk befőttes gumi segítségével. S közben észrevétlenül tanul is a közönség: a hangok terjedésének módjáról, a hangmagasságról, hangerősségről s mindeközben már az jár az ember agya, otthon ezeket miképpen tudja hasznosítani. A pedagógus élménybemutatója igazi kuriózum, amit most a székesfehérvári közönség ismerhetett meg –ám 2011 óta a Bátor Tábor zeneszakértőjeként, 2016 óta pedig az ELTE Gyógypedagógiai Karának oktatójaként felnőtteknek is átadja tudását.