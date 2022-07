A Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai felújítása és tornacsarnokának építése nem mai történet: 2021 novemberében arról cikkeztünk, hogy már áll az az épület az intézmény udvarában, amely a 891 millió forintos költségvetésű sikeres pályázatnak köszönhetően megoldja az intézmény torna- és kórustermi nehézségeit. Azt, hogy a várva várt fejlesztés elindulhat, 2021 februárjában jelentették be. A hírek azonban már tavaly is arról szóltak, hogy a kapcsolódó költségek gyakorlatilag a duplájára nőttek a várakozási idő alatt, mi több, néhány fontos felújítási elem ez idő alatt ki is került a támogatási körből, így a tervek megvalósítása nem lehet teljes körű.

2022 februárjában ugyancsak a helyszínről tudósítottunk, megírva, látványos a Kodály-iskola tornacsarnokának „fejlődése”, és a részben megújult tető is szép. Akkor kiderült, a teljes homlokzatfelújításra és a két iskolaépület közötti összekötő folyosó tetőszerkezetének megújítására a Modern Városok Program ad lehetőséget, azaz fontos elemek kerülhettek vissza a projektbe.

Legutóbb Vargha Tamás országgyűlési képviselő posztolt a beruházásról, méghozzá július 11-én, amikor ez utóbbi támogatásra emlékeztetett: "az eredetileg kapott forrásokhoz sikerült további ötszázmillió forint plusz támogatást szereznünk, így teljes egészében megvalósulhat a fehérvári iskola felújítása, melynek keretében a homlokzatot és a tetőt is renoválni tudjuk." Kitért arra is, hogy a teljes összeg így már fedez egy új tornatermet, tánctermet, kórustermet és foglalkoztatókat is, emellett pedig akadálymentesítik az udvart.

A teljes videó: