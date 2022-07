Pátka negyedszerre rendezett aratóünnepet: a főzőversenyt és a fellépéseket a trabantosok megszokott látogatása egészítette ki, akik ezúttal is meghívást kaptak a Fejér megyei településre. De nagyon szívesen látták a helybéliek az ünnepen Kiss Mihályt, Pátka község nyugalmazott körzeti megbízottját is. Ő magára öltötte egykori egyenruháját, hiszen Csizmadia Károly – a Trabantok mellett – begördült a helyszínre egy 1967-es rendőrségi Volgával, majd a keletnémet gyártmányú autókkal teljesítettek egy tiszteletkört a faluban. Természetesen a gyerekek körében volt a legnépszerűbb a régi Volga, de néhány felnőtt is kedvet kapott ahhoz, hogy kipróbálja a különös hangulatú, nosztalgikus orosz járművet és meghallgassa a nyugdíjas rendőr emlékező szavait. A Trabantok közül – a keletnémet kisautók korábbi, pátkai látogatásához hasonlóan – ezúttal is a nagyon ritka, zöldre festett Tramp variáció hívta fel magára a legtöbbek figyelmét.

A Trabant Tramp ezúttal is népszerű volt

Forrás: Pátkai Polgárőrség

Miközben az emberek egy része méregdrága autócsodákról álmodik, érdekes módon még mindig hódít a fiatalok körében a „Trabi” márka, amely sok-sok magyar és kelet-európai család számára jelentette a rendszerváltást megelőző évtizedekben a nagyon várt, első autót, az első balatoni utazást, vagy éppen egy tátrai, netán burgaszi kalandot. A kultikus jármű első példánya 1957-ben hagyta el a futószalagot, de emléke szemmel láthatóan felejthetetlen maradt. A trabantos konvoj a pátkai polgárőrök szakszerű felügyelete mellett ezen a szombaton is felidézte a múltat, amely sokaknak már ismereten, de nem keveseknek már az elmúlt ifjúságot jelenti.