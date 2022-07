Az ünnepélyes eredményhirdetéssel egybekötött megnyitóra az alapi labdarúgópályán felállított rendezvénysátorban került sor, amelyet zsúfolásig megtöltöttek az érdeklődő helyiek. Nyitányként Szalai János Milán polgármester köszöntötte a megjelenteket, s Szent Pál apostol szavait idézte.

– Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt! Mi Alapon így gondolkodunk, hiszen pontosan tudjuk, hogy egy ilyen rendezvényt összefogás, és a faluban lakó önzetlen adakozók nélkül képtelenség lett volna megszervezni – fogalmazott a polgármester.

Állításával csakis egyet tudunk érteni, hiszen ez az esemény – ahogy tapasztaltuk is – a tökéletes kikapcsolódás mellett egyszersmind a baráti társaságok találkozásának helyszíne is volt. Így nem maradhatnak el a zrikálások, a tréfálkozások és ebből adódóan a mosolyok sem az arcokról. Volt itt kispályás labdarúgó-bajnokság, főző-és sütőverseny, ugrálóvár, trambulin, óriás billiárd, valamint megannyi fellépő szórakoztatta a falu apraját-nagyját a színpadon. Elég csak a PanicCrew Hip Hop Tánciskola növendékeit, vagy éppen a helyi kötődésű Ten Dance látványos produkcióját megemlítenünk. Késő délutántól aztán Somogyi András Stand up Comedy műsora, vagy éppen Dudar Feri énekes szórakoztatott. Késő este pedig következhetett a retro disco egészen hajnalig.

Arcfestés és kézműves foglalkozások is voltak a falunapon

Forrás: Kecskés Zoltán / Fejér Megyei Hírlap

De visszatérve a falunapi versenyek legjobbjaira, a díjakat a polgármester és Kiss Ágnes szervező adta át. Mint mondták, izgalmakban és szorgoskodásban nem volt hiány egyik terepen sem, a résztvevők igazán kitettek magukért.

A focikupát a „Bohócok" gárdája hódította el, a legjobb játékos Zvezdovics Bence, a legjobb kapus Aranyos Ádám, a gólkirály Deák Soma lett, míg a leglelkesebb csapat díját a „Betegek" kapták. A főzőversenyben az „Inni kell" névre hallgató különítmény diadalmaskodott. Ínycsiklandozó sertéspörköltjük egyenesen rabul ejtette nem csak a zsűri, de kóstolók ízlelőbimbóit is. Ha már az ínyencségeknél tartunk. A sütőversenyt, Lak Józsefné málnás ízesítésű desszertje nyerte, ami nagyon mutatós volt. Ám, mint később – saját tapasztalatból mondom – nagyon finom is, miután én is lecsaptam egy szeletre. A rendezők bíznak benne – ha Isten is úgy akarja –, jövőre ismét lesz falunap, hasonló lelkesedéssel és vidámsággal megtöltve