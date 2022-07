Már most lázas készülődés zajlik Iváncsán, ahol hagyományőrző arató felvonulás és bál lesz július 30 án szombaton. Az esti szórakozás garantált, de addig még végig kell járni egy egész napot a nyári forróságban ugyanis Paizs Péter, Hollósi László és Tuba András jövő szombaton elindul a traktorokkal, mint az arató felvonulás 3 felvezetője. Aki részt akar venni ebben az egész napos mulatságban annak érdemes minél előbb helyet foglalni valamelyik pótkocsin, már most.

Persze a menet nem csak ebből a három erőgépből áll majd. Várják a traktorokat, kombájnokat, lovas kocsikat, lovasokat is, hogy minél színesebb legyen az esemény. A Csuti Hédi által vezetett szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy a felvonuláson a 14 éven aluli gyermekek is bátran részt vehetnek, viszont kizárólag szülői felügyelet mellett. Ugyanakkor bár többen csatlakoznak majd gyalogosan is a menethez a gyermekek szállítása mindenképpen megoldott. Arra is felhívják a szervezők a figyelmet, hogy aki szeretne ruhát igényelni a felvonuláshoz, az most még megteheti.

Az aratás jelentős része már lement, így az idei termés java már a magtárakban pihen, de a szárazságtól szenvedő, sötétzöld kukoricatáblák közé ékelődött, frissen learatott tarló arany színe most is szép látványt nyújt Iváncsa környékén, ám a menet ezen távoli részeket már nem érinti, hiszen a traktoroknak és a lovaskocsiknak vissza kell térniük utasaikkal, az esti bálba.