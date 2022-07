Készülünk, írogatja mostanában Gyurcsány, készülünk, ismételgetik utána önálló gondolat híján lévő követői azokon az online és televíziós csatornákon, amelyek az unió Soros pénzéből kibélelt vizsgálói szerint nem is léteznek, annyira el van nyomva nálunk az ellenzéki sajtó. Azt eddig is tudtuk, sötét felhők gyülekeznek Európa egén, sejtettük, hogy egy ekkora választási vereség után az ellenzéki pártoknak már úgyis mindegy, megpróbálják feltüzelni a bel-pesti szavazókat, akiknek köszönhetően lényegi vezetés nélkül maradt a főváros. Készülünk, üzenik tehát Gyurcsányék, és mi el tudjuk képzelni, hogy mire. Ehhez elég nyugat felé tekintenünk, nézni, ahogyan magukat európai politikusnak nevezők még mindig fontosabbnak tartják a szexuális szélsőségek támogatását, mint azt, hogy helyes választ adjanak egy közeli háború gazdasági kihívásaira. Fontosnak tartják a fegyverrel érkező illegális bevándorlók támogatását, akik biztos, hogy télen ugyanazzal a gázzal akarnak majd melegedni, amiből a németeknek sem lesz elég. Készülünk, mondják azok a csupán fizikai valójukban köztünk élő, de valójában a hazát mélyen lenéző ellenzéki politikusok, akik asszisztáltak az ország újabb hazug vádakkal való megtámadásához. Készülünk, dörzsöli a kezét Fletó, és közben a haverjaival mindent megtesz azért, hogy ne kapjuk meg az uniós forrásokat, és ezzel talán még rá tud tenni egy jókora lapáttal a háborús válság hatásaira. Értjük: legyen minél több magyarnak rosszabb, akkor nekik annál jobb. Készül, de most nem tudja ráereszteni a rendőrségét azokra, akik utálják őt, és mindent, amit KISZ-titkár kora óta képvisel, merthogy nincs neki olyan, hogy rendőrsége. Készülünk, mondják, és mi hálát adunk annak, hogy ebben a helyzetben hadserege, eladni és elajándékozni való hadianyaga sincsen. Készülünk, mondják ők, és mi – ha eddig nem – most döbbenünk rá igazán, mennyire isteni áldás volt a legutóbbi választási eredmény. Miközben ők azt válaszolják nagyon elnyomott, törvényekkel fenyegetett riportereik álkérdéseire válaszolva, hogy készülnek, nekünk elég azt mondani erre, mint amit a futballszurkolók szoktak skandálni a vesztésre álló csapat drukkereinek: nézzetek a táblára! Mármint az eredményre: az pedig legutóbb is kétharmadot mutatott. Amire ti készültök, arra áprilisban pontot tett a történelem.