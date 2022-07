Április elején számolt be lapunk és portálunk az abai, telekhatár szülte vitáról. Az előzmények: az egyik abai étterem hátsó fala közvetlenül a telekhatáron fekszik, vészkijárata önkormányzati tulajdonú telekre nyílik. Az étterem tulajdonosa akkor lapunknak elmondta, az önkormányzattól kérték, hogy az ételkiszállítások ideje alatt hadd használják a vészkijáratot és ezzel együtt a szomszédos területet, ami egyébként egy hatalmas udvar. A városvezetés nem vette jó néven, hogy az étterem ily módon parkolóként kívánja használni a szóban forgó területet, ezért a vendéglátóhely vészkijáratát – amin keresztül kiszállításkor hordták ki az ételeket – három raklapnyi térkővel tette használhatatlanná az önkormányzat.

Az étterem tulajdonosától, Major Imrétől korábban azt is megtudtuk, az ügyben érintett területre a korábbi városvezetés ideje alatt asztalokat és székeket is kihelyeztek a szomszédos szakrendelőben dolgozók nagy örömére, akik gyakorta fogyasztották el frissítőjüket az „udvarban”, az átjárás akkoriban még szabad volt. Ma már zárt kerítés fogadja az érkezőket. A telekhatár tehát nem volt mindig probléma tárgya.

Az étterem tulajdonosa állítja, a szomszéd telekre nyíló vészkijárat megléte szabályos, építése meglévő engedélyek mentén valósult meg. Az önkormányzat ennek ellenkezőjét vallja. A felek tavasszal nem tudtak megegyezni, ennek eredményeként az étterem tulajdonosa birtokvédelmi eljárást kezdeményezett az önkormányzattal szemben. Az eljárás lezajlott, ám a vitának még koránt sincs vége, sőt!

Az egyik raklapnyi térkő egy kicsit odébb "vándorolt"

Forrás: Abai Valóság Facebook-oldala

Az ügy részleteiről az eljárásban érintett önkormányzatot kérdeztük. Feltett kérdéseinkre Mikula Lajos polgármester közleményben reagált, ezt változtatás nélkül közöljük: „Az önkormányzati tulajdonban levő pizzéria üzemeltetője birtokvédelmi eljárást kezdeményezett Aba város önkormányzatával szemben. Az eljáró sárbogárdi jegyző úgy folytatta le az eljárást, hogy Aba város önkormányzatának képviselőjét, mint ellenérdekű felet egyáltalán meg sem hallgatta. Sem szóbeli sem írásos nyilatkozatot az ügyben nem kért az önkormányzattól. Nem meglepő, hogy ezután olyan megállapítások kerültek a sárbogárdi jegyző határozatába, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Például, hogy az étterem megközelítéséhez feltétlenül szükséges az önkormányzati udvar használata. A tény ezzel szemben az, hogy az étteremnek van egy főbejárata, ami egy másik utcára nyílik. Az önkormányzati udvarra egy törvénytelenül megépített ajtó nyílik csak. A jegyzői határozatot az önkormányzat megtámadta a bíróságon. A per folyamatban van. Feltételezhető, hogy a bírósági eljárásban nyilvánvalóan kiderül az, hogy az étterem üzemeltetője minden engedély nélkül használta eddig is az önkormányzati udvart és ott nincs semmi keresnivalója. Mert más udvarába engedély nélkül nem megyünk be. Tudja ezt minden törvényt tisztelő ember. Egyebekben az önkormányzat a birtokvédelmi végzésnek megfelelően biztosította az önkormányzati tulajdonú udvarrészre a bejutást. Ezenkívül szabaddá tette az illegális hátsó ajtó előtti részt. A bírósági eljárásban kérte az önkormányzat a birtokvédelmi határozat végrehajtásának előzetes felfüggesztését. Ha ezt a kérést a bíróság elfogadja, akkor már a per ideje alatt sem használhatja az étterem üzemeltetője az udvart.”

Természetesen megkerestük a vitában érintett másik felet, az étterem tulajdonosát is. Major Imre érdeklődésünkre elmondta, a sárbogárdi önkormányzat jegyzője hozott egy határozatot, amiben rögzítette, hogy az önkormányzatnak biztosítania kell a helyszínt. Mint mondta, ez meg is történt, a háromból az egyik raklap térkő valóban egy kicsivel messzebb került a vészkijárattól, ám ezzel a probléma sajnos továbbra sincs megoldva.

Úgy tűnik, az utolsó szó a bíróságé lesz…