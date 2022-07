Igaz, hogy még igencsak fiatal, de nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak hagyomány teremtődött az Isztimérhez tartozó településrészen. Guttamási tavaly ünnepelte megalapításának 820. évfordulóját és a hálaadó szentmisére megtelt a templom, melyet Keresztelő Szent János tiszteletére szenteltek fel. Gömbösné Rostaházi Judit polgármester elmondta: – A plébános, Mórocz Tamás atya a szentmisén hálát adott elődeinknek, hogy a települést megépítették, megőrizték. Ez alkalomból két ministránsruhával gazdagodott a budapesti Kovács család által a templomi közösség. E családtól kapta a harmóniumot is a templomi közösség a régi, rossz helyett. A szentmise után immáron második alkalommal lovasnapot szerveztek. Az ötlet és a rendezvény házigazdája, a Guttamási Lovasudvar tulajdonosa, Ódor Gábor.

Az önkormányzattal karöltve egy igazán színvonalas, a szakma és a laikusok számára is élvezhető lovasbemutatót tartottak vasárnap késő délután a lovaspályán, ahová a forró nyári nap ellenére sokan eljöttek. Nemcsak a helyi és isztiméri lakosok, hanem a lovasszakma jeles képviselői is kíváncsiak voltak a rendezvényre. A bemutató résztvevői több műsorszámban is megmutatták mit is tud ló és lovas. A műsor a lovassportok királynőjeként számon tartott militarybemutatóval kezdődött, amit a házigazda és Juhász Orsolya kint a mezőn mutatott be, lovaglástechnikailag nehéz ugrásokkal színezve. Majd a közönség karüsszelbemutatót láthatott, ami a lovaglás, a zene és a táncművészet együttes élményét adta az Eszterházy Lovas Klub tagjainak, Kósa Brigitta, Tornyos Viktória, Hornok Natália, valamint Bende Kinga előadásában.

Ezt követően páros lovaglás, tükörtánc következett, majd a rendezvény lovas részét egy igazán művészi produkcióval zárták a rendezők. A helyi színművész házaspár, valamint a házigazda lovas, zenés etűdöt mutatott be a féltékenységről. A különleges, összetett műsorszámban Vaszkó Bence élőben énekelt, Bende Kinga szabadidomításos gyakorlatokat adott elő Saffiró nevű lovával, Ódor Gábor Red Bull hátán a féltékenység megtestesítőjeként bravúros rendezői fogással teljesen váratlanul ugratott be a pályára hatalmas, fekete lepellel. A hatás nem maradt el, a közönség vastapssal viszonozta a fellépők és a szervezők több héten át tartó kemény munkáját. A bemutatót követően a helyi Pánczél család által bográcsban készített vacsorát a nagy diófa árnyékában közösen fogyasztotta el a vendégsereg. Az igazi csapatmunka megint egy remek, színvonalas, közösségépítő rendezvényt hozott létre mindenki örömére. Mindenki bízik abban, hogy a megkezdett hagyomány folytatódik.