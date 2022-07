Ötven éve rendezték a müncheni olimpiát, ennek emlékére az egykor érmet nyert sportolókat várták a bajor nagyvárosba. Közöttük volt a székesfehérvári Kű Lajos is, egyike azoknak, akik a magyar labdarúgó válogatott tagjaként annak idején ezüstérmet szereztek az ötkarikás játékokon. Az akkori második hely a lengyelek ellen elveszített döntőt követően csalódást jelentett, ám ennyi idő után már minden, így az akkori ezüstérem emléke is megszépült, hiszen a magyar labdarúgó válogatott azóta sem ért el az 1972-es olimpiai eredményhez fogható helyezést. Tény, hogy legjobb futballistáink nem kerültek az első négy hely közelébe sem a világjátékokon. Kű Lajos szerdán érkezett haza Münchenből, ahol hősöknek kijáró tisztelettel fogadták őt és a többi sportolót.

Kű Lajost 74. születésnapján egy olimpiai emlékéremmel köszöntötte fel Bodnár András, a delegáció vezetője

Forrás: Tihanyi Tamás / FMH

– Mivel ötven éve rendezték az olimpiát, nyilván idős emberek találkoztak az egykori helyszíneken. A magyarok között a 86 éves Rejtő Ildikó tőrvívó volt a korelnök, aki öt olimpián vett részt és valamennyin érmes helyezést ért el – számolt be élményeiről Kű Lajos. – A bajorok kitettek magukért, bármerre jártunk, szeretettel fogadtak minket, fantasztikus volt a vendéglátás. Az út során megemlékeztünk az egykori magyar delegáció azon tagjairól is, akik már nem lehettek közöttünk. Az olimpiai stadion még ma is működik, a környéke szabadidőpark, csarnokokkal, pályákkal. Meglepődtem, mert látszólag olyan benyomást tett rám minden, mint 1972-ben.

Ellátogattak a Bayern München labdarúgócsapatának 1972-es öltözőjébe is, hiszen kétszeres olimpiai bajnokként a döntőben a magyarok kapták meg azt a helyet.

Kű Lajos emlékeit idézi fel az öltözőben, amit a döntő idején használt a válogatott

Forrás: Tihanyi Tamás / FMH

– Harmincnyolcan voltunk, elkísért minket Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök, aki 1972-ben csapatban lett olimpiai bajnok és Gyulay Zsolt olimpia és világbajnok kajakozó, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is – folytatta az Aranycsapat Alapítvány vezetője, aki épp az utazás idején, július 5-én lett 74 éves. – Engem különösen meghatott, hogy felköszöntöttek azok, akikkel annak idején végig élhettem az olimpia napjait. Annak is nagyon örültem, hogy a találkozások során a bajorok közül sokan elismerték azt, amit hazánk jelenleg képvisel a magyar nemzetért és Európáért. Mi magyarok egyenruhában, csapatként, egységesen utaztunk, a mi küldöttségünk volt a legszervezettebb: így koszorúztuk meg a müncheni olimpiai idején történt terrortámadás áldozatainak emléktábláját is.