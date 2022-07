A megbeszélést Somfai Rezső kezdeményezte, hogy bemutassa a helyi horgásztanyán jelenleg is zajló munkálatokat, s hogy támogatókat szerezzen több tervezett fejlesztésre.

A DSHE elnöke a helyszínen a Dunaújvárosi Hírlapnak elmondta:

– Egyesületünk önerőből, saját forrásból egy többmilliós, komoly fejlesztést kezdett el itt, a horgásztanyán. Ehhez kapcsolódóan arra gondoltunk, ha a Kikötői-öböl városi oldalán kiépítenénk, felújítanánk a vízhez vezető lépcsősorokat, abból a horgásztársadalom mellett számos helyi sportszakosztály, tágabb értelemben az egész város profitálhatna. A másik kiemelt projektünk a hajós turizmust támogatná. Sok hajós érkezik a Dunán városunkba, ám nem talál megfelelő kikötési lehetőséget. Már megkezdtük egy újabb stég építését. A terveink szerint ivóvíz-, áram- és üzemanyag-vételezési lehetőséget is kialakítunk majd. Az új stég acélszerkezete már készül. Szeretnénk továbbfejleszteni a horgásztanyát is, bővíteni a parkolót, padokat kihelyezni, kulturált pihenőket kialakítani és elképzeléseink között szerepel egy impozáns szökőkút építése is.

Bokor Károly, a ­MOHOSZ alelnöke a tervekről kifejtette:

– Közel 800 ezres tagságával Magyarország legnagyobb civil szervezete a ­MOHOSZ, amely stratégiai partneri viszonyt ápol a kormányzattal és az illetékes minisztériumokkal. E kapcsolatrendszer segítségével mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk a helyi horgászegyesületek elképzeléseit. Dunaújváros fantasztikus természeti adottságokkal rendelkezik, és a Somfai Rezső által felvázolt tervek komoly előrelépést jelenthetnek a térség horgásztársadalma számára.

A bejáráson Somfai Rezső a horgásztanyán két, Dunaújvárosban készített lépcsősort is megmutatott. A nagyobb lejáró az új stéghez vezet majd.

– Örömteli, hogy a DHSE önerőből vágott bele e hosszú távú beruházásba, ezzel is bizonyítva, átfogó jövőképpel bír, és elkötelezett amellett, hogy egy országosan is kiemelkedő, többfunkciós bázist építsen ki, amely horgászok és a vízi turizmus számára is megfelelő.

– Mint Bokor Károly is kiemelte, Dunaújváros remek adottságokkal bír, és ezzel a lehetőséggel élni kell. A kampányban többször is egyeztettem a helyi horgásztársadalom képviselőivel a Kikötői-öböl sorsáról. E beszélgetések során rendre szóba került, hogy a lejárókat mielőbb fel kell újítani, és mint kiderül, a szükséges infrastruktúra kiépítésével nemzetközi versenyek helyszíne lehet városunk. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Felső-öböl és a Szalki-sziget jövőbeli fejlesztésével is össze kell hangolni a ma elhangzott elképzelésekkel – fogalmazott Mészáros Lajos országgyűlési képviselő.