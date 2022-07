Kimentem erre a körforgalmas tüntetésre, forgalomlassító figyelemfelhívásra, és nagyjából azt tapasztaltam, amire számítottam. Bár az meglepett, hogy a szocialista vezér szóba állt velem, de így legalább alkalma nyílt egy kicsit mészárosozni. A körforgalom egyik bekötőjénél a DK helyi asszonya és csapata osztotta a hideg vizet és vele együtt az igét. Határozottan kijelentem, Rácznéék úgy viselkedtek, mint ahogy az egy édesanyához illik. Mosolyogtak, kedvesek voltak, és azt is tisztelettel köszöntötték, akiről látszott, hogy nem azonos a gondolkozása. A körforgalom másik felén a liberális jobbikos valószínűleg „le”látogató főnökének szeretett volna megfelelni, mert gyilkos tekintettel szórta szitkait. A szoci vezér pedig az árnyékból tartotta szemmel az ő „népét”. Ez lenne az alapkép. A Fideszt vádolva vonultak az Auchan-körforgalomhoz, hogy miért nem csinálja azt most azonnal úgy meg, hogy képes legyen a forgalmat dinamikusan kezelni. Vádolják azt a Fideszt, amelyik már előkészítette, hogy rendbe teszi ezt a csomópontot, csak ránk szakadt egy senkit nem kímélő világválság, itt lőnek az ország szomszédságában, világháborús veszély leselkedik, amiért újra kell gombolni a kabátot. És azok vádolnak, akiknek húsz évvel ezelőtt világosan megmondták a szakemberek, nem lesz így jó ez a körforgalom. De a hatalmi arrogancia legázolt akkor mindenkit, és könyörtelenül érvényesítették vágyaikat, hogy a két körforgalom virágként látszódjon az égből. Most tüntetnek.