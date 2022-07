A pákozdi Szent József katolikus templom régi toronysapkáját szerdán délben emelték le a helyéről az egyebek mellett a veszprémi várban is dolgozó Stílus Generál Kft. szakemberei, majd megkezdődtek az előkészületek a hetek óta készülő új toronysapka helyére emelése érdekében. Mivel a torony nagyon sok galambnak volt a lakóhelye, hatalmas mennyiségű madárürüléket is el kellett távolítani, amely munka különös gondosságot kívánt, hiszen veszélyes hulladéknak számít, ezért zárt konténerben szállítják el. Földre kerültek a régi gerendák, tartószerkezetek, szétporladt építőanyagok is.