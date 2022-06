Ezúttal Székesfehérváron tartott toborzónapot a Volánbusz Zrt., a Piac téren karrierjárattal és szinte azonnal betölthető álláslehetőségekkel várták az érdeklődőket és az álláskeresőket.

„Volánosnak lenni jó!” – hirdette a pályaudvaron várakozó karrierbusz, melynek belső terében egy busz műszerfalát imitáló jelfelismerő eszköz fogadta a felszállókat. A különböző gombok megnyomásával más és más piktogramok villantak fel a képernyőn, az érdeklődők feladata volt, hogy megfejtsék azok jelentését.

Szintén a busz belsejében kapott helyet az igen nagy népszerűségnek örvendő vezetéstechnikai szimulátor. A leendő sofőrök így „élesben” kipróbálhatták, milyen érzés egy busz volánja mögött ülni, s hogyan lehet megfelelően irányítani egy autóbuszt. Az interaktív feladatokon túl játékos kvízekkel és apró ajándéktárgyakkal várták mindazokat, akik a jövőben szívesen dolgoznának buszvezetőként.

Többen érdeklődtek a jelentkezés feltételeiről: a C kategóriás jogosítvány megléte szükséges, azonban ha már a D kategóriával is rendelkezik a leendő sofőr, az még jobb. A cég egyébként biztosítja a sofőrök képzését, így a C-ből könnyedén átléphetnek D kategóriába a jelentkezők, sőt, a jövő tervei közt szerepel egy olyan képzési forma kialakítása, melybe már B kategóriás vezetői engedéllyel is becsatlakozhatnak a majdani munkavállalók.