Az idei évben újabb nagyszabású fejlesztés kezdődött a Velencei-tónál: a közforgalmú hajóállomások korszerűsítése és a csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése zajlik jelenleg is. A csónaktulajdonosok már epekedve várják, hol, mikor köthetnek ki, tehetik vízre járműveiket. Az idei nyár történései és lehetőségei kapcsán Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója avatott be a részletekbe. Mint kiderült, a Dinnyési MOHOSZ csónakkikötő Keleti medencéjében, a Gárdonyi Határárki hajókikötőben, valamint a Sukoró "0" szelvényű kikötőben a vendégmólók már elkészültek. Hamarosan befejeződik az új vendégmólók kiépítése az Agárd Béke utcai kikötőben is. Év végéig pedig elkészül még négy kikötő, amennyiben a jelenlegi alapanyag hiány megoldódik. Hiánycikk ugyanis az úszóművet fenntartó hab alapanyaga, ez lassítja a kivitelezési munkálatokat. A kivitelezést végző vállalkozó szerződése szerint a kikötők kivitelezési munkálatainak 2023 júniusáig kell megvalósulnia, ám az előzetes elképzelések szerint a munkák nagy része ez év végéig a legtöbb helyszínen befejeződik. Az ütemtervek azt mutatják, hogy még idén elkészül tehát a gárdonyi VVSI kikötő, Velencén a Csontréti és a Cserje utcai kikötő, továbbá Gárdonyban a Vízügyi kikötő.

Kérdés azonban, hogy sikerült-e már megegyezni az eddig elkészült kikötők üzemeltetése kapcsán, hiszen a csónaktulajdonosok szeretnék tudni, kihez fordulhatnak kérdéseikkel. A vízügyi igazgató úgy fogalmazott: a már elkészült vendégmólók turisztikai szezonban történő ideiglenes használatba vétele kapcsán a megállapodások tartalmának egyeztetése, aláírása az érintett felek között folyamatban van. Amit egyenlőre biztosan tudni, az az, hogy a Dinnyési MOHOSZ kikötőt és a Sukorói "0" szelvényű kikötőt is a MOHOSZ fogja üzemeltetni, őket ez ügyben már lehet keresni. A többi kikötő esetében még folynak az egyeztetések a két önkormányzattal - Gárdony és Velence.