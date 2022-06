A járdaszakaszt, amelynek szomszédságában egy bölcsi is található, s amelynek még külön közterületi neve sincs, lámpasor világítja meg esténként. Az oszlopokat elnézve, egészen biztosan nem mai darabok: betonból készültek, egyik-másik már megrepedt és olyat is találtunk, amin körbetekert dróttal biztosították, hogy a lámpatest ne essen le az oszlop tetejéről. Ám ezek legfeljebb esztétikai problémát jelentenek. Nem úgy, mint az egyik, a bejárattól nem messze eső oszlop, amelynek az alján vélhetően régebb óta nyitva a vezetékeket rejtő doboz, ajtaja az oszlopnak támasztva, a földön áll. Erre lettünk figyelmesek. A vezetékek ugyan nem lógtak ki a dobozból, ám mivel a villanyoszlopok esténként világítanak, feltételeztük, áram is fut bennük. Egy kíváncsi kis kéz – de akár nagy kéz is – bármikor szabadon benyúlhatott volna a vezetékek közé.

Forrás: Nagy Zoltán Péter / FMH

A legtöbben ilyenkor képet készítenek, a fotó pedig felkerül a közösségi oldalra, ahol aztán megindul a kommentháború és mindenki „osztja az észt”, meg szidja a szolgáltató hanyagságát. Pedig semmibe sem kerülne bejelenteni a hibát. Mi megtettük.

Az interneten felkerestük az E.On honlapját. A lakossági felületen az elérhetőségek menüpont alatt meg is találtuk az áram-hibabejelentésre vonatkozó oldalt. Innen azt is megtudtuk, hogy közvilágítási hibát telefonon, online vagy applikáción keresztül lehet bejelenteni. Mivel az applikáció csak negyvenkét hazai település esetén működik és ezek között Székesfehérvár – a lista tanúsága szerint – nem szerepel, ez a megoldás kiesett.

Az online megoldás pedig azért nem jöhetett szóba, mert csak pontos utcanévvel és házszámmal lehet hibát bejelenteni (esetünkben a közterületnek nincs neve), illetve bejelentést ezen a felületen csak akkor tudunk tenni, ha nem működik a közvilágítás. Olyan lehetőség azonban nem volt, ahol jelezhettük volna, szabadon állnak a vezetékek a villanyoszlopon. Ezért aztán a 24 órában rendelkezésre álló közvilágítási hibabejelentő számát tárcsáztuk.

A bejelentés után visszarögzítették a helyére a kis ajtócskát Forrás: Nagy Zoltán Péter / FMH

Az ügyintézővel történt egyeztetés után referenciaszámot is kaptunk, ahol a későbbiekben érdeklődhetünk, megtörtént-e a hiba elhárítása. Erre azonban nem volt szükség. A bejelentést követően – mivel elmondásunk alapján az E.On szakemberei életveszélyesnek minősítették a helyzetet – a dobozt alig egy órával később lezárták.

A tanulság? Ahogy egyik kollégánk megjegyezte: „Nem a közösségi oldalon kell őrjöngésbe fogni, kommentelgetni, posztolgatni, ha ilyen anomáliát lát az ember. Jelentse be a szolgáltatónak és láss csodát, működik! Kipróbáltuk, megoldódott.”